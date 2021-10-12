Співають всі: Олег Винник стал судьей популярного вокального шоу
В новом выпуске талант-шоу «Співають всі!» к звездной сотне экспертов присоединится любимец миллионов Олег Винник.
Олег знал, что среди звездной сотни увидит много своих коллег, но не думал, что будет так волнительно выступать перед ними.
Мне говорили ознакомиться с форматом, но я специально этого не делал – хотел прийти и просто окунуться в совершенно новый для меня проект. Это гораздо лучше – не проще или сложнее, а честнее, все по-настоящему. Первое впечатление незабываемое – выходишь на сцену, а перед тобой вся сотня. И тут закрадывается мысль: меня сейчас тоже будут оценивать! – говорит Олег Винник.
Я всегда говорю, что наша страна очень богата талантами. Такое впечатление, что человек только родился и уже поет. Это очень круто! Поверьте, я много стран объездил, но именно у нас каждый год появляется такое огромное количество талантливых людей. Кто же станет победителем шоу «Співають всі!» – включайте канал «Украина» в эту субботу и все узнаете, – интригует певец.
Смотрите грандиозный финал шоу «Співають всі!» в эту субботу, 16 октября, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,