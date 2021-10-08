Олег Винник рассказал, как поменялись зрители за период карантина: Увидел совсем другие лица в зале
Легендарный Олег Винник с уже легендарной программой «Безумная любовь» продолжает свой концертный тур по городам Украины.
Тур «Безумная любовь» войдет в историю, как самый продолжительный, ведь стартовал он еще до времен карантина, в феврале 2020-го.
Когда после длительного локдауна разрешили первые концерты, они оказались очень сложными для меня. Помню, как я впервые вышел на сцену после перерыва и увидел совсем другие лица в зале – растерянные, с тревогой – и мне было больно на это смотреть. Честно говоря, я даже подумывал тогда не выходить больше на сцену. Но когда в мае 2021-го мы возобновили гастроли, вновь увидел публику, которая была до коронавируса: танцы, кураж, задор. Я так благодарен людям за искреннюю неудержимую любовь, которую они излучают, что вижу радостные лица, и пусть так будет всегда! Пусть все будут счастливы и здоровы! - отметил Олег Винник.[[/citate]]