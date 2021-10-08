Олег Винник рассказал, как поменялись зрители за период карантина: Увидел совсем другие лица в зале

Легендарный Олег Винник с уже легендарной программой «Безумная любовь» продолжает свой концертный тур по городам Украины.

В частности, этой осенью Олег Винник посетит Николаев, Херсон, Кропивницкий, Кривой Рог, Харьков, Северодонецк, Краматорск, Кременчуг и др.

Тур «Безумная любовь» войдет в историю, как самый продолжительный, ведь стартовал он еще до времен карантина, в феврале 2020-го.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника

По словам певца, зрители за этот период очень изменились.

Когда после длительного локдауна разрешили первые концерты, они оказались очень сложными для меня. Помню, как я впервые вышел на сцену после перерыва и увидел совсем другие лица в зале – растерянные, с тревогой – и мне было больно на это смотреть. Честно говоря, я даже подумывал тогда не выходить больше на сцену. Но когда в мае 2021-го мы возобновили гастроли, вновь увидел публику, которая была до коронавируса: танцы, кураж, задор. Я так благодарен людям за искреннюю неудержимую любовь, которую они излучают, что вижу радостные лица, и пусть так будет всегда! Пусть все будут счастливы и здоровы! - отметил Олег Винник.

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Закончится тур в Киеве двумя большими сольными концертами во Дворце «Украина» 24 и 25 ноября.

Тур Олега Винника / Пресс-служба Олега Винника

Напомним,