Олег Винник рассказал, как поменялись зрители за период карантина: Увидел совсем другие лица в зале

8 октября 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Олег Винник рассказал, как поменялись зрители за период карантина: Увидел совсем другие лица в зале
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Легендарный Олег Винник с уже легендарной программой «Безумная любовь» продолжает свой концертный тур по городам Украины.

Читайте такжеСтанислав Боклан опубликовал редкое фото с женой с фотосессии: Зрелая красота людей и отношений
В частности, этой осенью Олег Винник посетит Николаев, Херсон, Кропивницкий, Кривой Рог, Харьков, Северодонецк, Краматорск, Кременчуг и др.

Тур «Безумная любовь» войдет в историю, как самый продолжительный, ведь стартовал он еще до времен карантина, в феврале 2020-го. 

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
По словам певца, зрители за этот период очень изменились.

Когда после длительного локдауна разрешили первые концерты, они оказались очень сложными для меня. Помню, как я впервые вышел на сцену после перерыва и увидел совсем другие лица в зале – растерянные, с тревогой – и мне было больно на это смотреть. Честно говоря, я даже подумывал тогда не выходить больше на сцену. Но когда в мае 2021-го мы возобновили гастроли, вновь увидел публику, которая была до коронавируса: танцы, кураж, задор. Я так благодарен людям за искреннюю неудержимую любовь, которую они излучают, что вижу радостные лица, и пусть так будет всегда! Пусть все будут счастливы и здоровы! - отметил Олег Винник.
[[/citate]]

Читайте такжеВладимир Дантес шокировал сходством с солистом группы Måneskin – фото
Закончится тур в Киеве двумя большими сольными концертами во Дворце «Украина» 24 и 25 ноября.

Тур Олега Винника / Пресс-служба Олега Винника
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Олег Винник новости тур

Материалы по теме

Оля Цибульская оконфузилась на сцене, обнажив грудь во время выступления
Новости

Оля Цибульская оконфузилась на сцене, обнажив грудь во время выступления
Дмитрий Танкович плюнул "бабушке" в лицо
Новости

Дмитрий Танкович плюнул "бабушке" в лицо
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 19 серию от 15.09.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 19 серию от 15.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK