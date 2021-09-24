Таюне презентовала новый сингл, автором слов и музыки которого выступил Олег Винник

24 сентября 2021 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Таюне презентовала новый сингл, автором слов и музыки которого выступил Олег Винник
Таюне
Пресс-служба Олега Винника

Сегодня, 24 сентября, на всех стриминговых площадках страны состоялся релиз нового сольного сингла ТАЮНЕ «Подруга».

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Трек бэк-вокалистки Олега Винника Таюне представляет собой легкий микс танцевальной музыки, ироничного текста и глубоко драматического сюжета. А также повествует одну из миллионов женских историй, происходящих сплошь и рядом в нашей повседневности: про боль любви, которую невозможно измерить, променять или подкупить любыми благами.

Главная мысль композиции заключается в том, что не все в жизни продается и покупается. Можно дарить украшения, часы, машины, но это не заставит другого человека тебя полюбить, – комментирует премьеру Таюне. – Мы часто ищем в своем избраннике определенные качества, можем нафантазировать, каким он должен быть. Но залог крепких искренних отношений – это не только восхищение положительными сторонами партнера, но и принятие всех его недостатков.

Автором слов и музыки традиционно выступил Олег Винник, придав песне фирменный лирический вайб с удивительно присущим ему сочетанием «грустинки» и «улыбки».

В последнее время люди буквально забросали нас комментариями с просьбами о том, что хотят слышать больше песен в исполнении ТАЮНЕ. Поэтому мы осуществили желание слушателей, подарив им новый трек «Подруга». Не скажу, что это одна из самых сложных моих музыкальных работ, но создавалась она довольно долго – порядка двух лет. Писать для другого артиста – всегда очень трепетно и ответственно. Зато потом, слушая песню по радио, понимаешь, что не зря не торопился: продукт должен созреть, настояться, как вино, – поделился Олег Винник.

Таюне - фолк-поп исполнительница, олицетворяющая собой синергию таланта, вечной молодости и женской красоты. «Подруга» - 7-й студийный трек певицы, задающий новый вектор в ее музыкальной карьере.

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