Вера Брежнева презентовала диско-хит "Розовый дым"

17 июня 2021 10:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вера Брежнева презентовала диско-хит
Певица Вера Брежнева
пресс-служба

Вера Брежнева презентовала летний хит.

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Он отзовется каждому, кого хоть раз обманывали: эмоциональный диско-хит “Розовый дым” Веры Брежневой не оставит равнодушным никого. Здесь вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.

Моя музыка – это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня, – признается Вера, – и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла.

“Розовый дым” – танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек записан в стиле «Евродиско», пронизанном синт-звуком и атмосферой 80-х. Который манит двигаться под стремительный бит. 

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