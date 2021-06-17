Вера Брежнева презентовала диско-хит "Розовый дым"
17 июня 2021 10:25
Певица Вера Брежнева
пресс-служба
Вера Брежнева презентовала летний хит.
Веры Брежневой не оставит равнодушным никого. Здесь вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.
Моя музыка – это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня, – признается Вера, – и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла.
“Розовый дым” – танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек записан в стиле «Евродиско», пронизанном синт-звуком и атмосферой 80-х. Который манит двигаться под стремительный бит.