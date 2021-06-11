Сегодня, 11 июня, певица BATURA презентовала дебютный трек "Новий свiт".

Певица BATURA долгое время писала стихи и песни для себя, но после трагической смерти отца осмелилась показать их миру.

Песня молодой исполнительницы в жанре городской поп-балады призывает слушателя жить в гармонии с миром.

Саундпродюссером дебютного трека стал Вадим Лисица.

Гипнотические биты словно мантры настраивают слушателя на позитивный лад, способствуют улучшению настроения и развивают чувствительность.

BATURA приглашает всех слушателей в "Новий свiт" украинской музыки.