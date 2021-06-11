Певица BATURA презентовала дебютный трек "Новий свiт".
11 июня 2021 17:21
Певица BATURA презентовала дебютный трек "Новий свiт".
пресс-служба
Сегодня, 11 июня, певица BATURA презентовала дебютный трек "Новий свiт".
Читайте также“Красное вино” от Насти Каменских: певица презентовала долгожданный альбом и новый клипПевица BATURA долгое время писала стихи и песни для себя, но после трагической смерти отца осмелилась показать их миру.
Песня молодой исполнительницы в жанре городской поп-балады призывает слушателя жить в гармонии с миром.
Саундпродюссером дебютного трека стал Вадим Лисица.
BATURA приглашает всех слушателей в "Новий свiт" украинской музыки.