“Красное вино” от Насти Каменских: певица презентовала долгожданный альбом и новый клип

21 мая 2021 12:45 Александр Кива
“Красное вино” от Насти Каменских: певица презентовала долгожданный альбом и новый клип
Певица Настя Каменских
пресс-служба

Сегодня, 21 мая, поп-дива NK презентовала долгожданный альбом “Красное вино”, в который вошли 15 треков.

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Музыкальная работа отражает всю многогранность певицы и глубину женского характера. В ней есть место для романтичной лирики, драйвовой радости и томной страсти.

Певица также представила и новую видеоработу на заглавный сингл альбома - “Красное вино”.

Глубокое и таинственное видео срежиссировала Тата Белинина, ранее снявшая Насте 2 клипа на ее испанские коллаборации. Работа отображает женственный характер певицы - страстный, сексуальный и раскрепощенный. NK хотела передать все настроение песни. Слова композиции воплотились в красивую реальность, в которой певица станцевала страстный танец в полумраке.

Эта реальность знакома каждой девушке. В ней она превращается в роковую жгучую красотку, которая в теплую летнюю ночь забывает о стеснении и наслаждается собой и танцем. Она уверена в своей красоте. Ее образ пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти. Такую женщину просто невозможно забыть, - поделилась артистка.

Сам альбом передает настроение настоящей женщины и ее любви, от которой кружится голова.

Красное вино” похож на настоящую девушку, которая очень таинственна, интересна окружающим своими загадками, при этом открыта миру. Именно поэтому каждый трек имеет свой характер и историю, особенную линию переживаний. “Альбом “Красное вино” - как дорогой терпкий напиток, который вобрал в себя все оттенки женских чувств. Он найдет отклик в сердце каждой девушки. Под него она сможет и грустить, и веселиться, и танцевать до утра, - говорит певица.

В альбом также вошли уже всем полюбившиеся треки “Почуття”, “Vibe”, “Девочки Рулят” и “Ма”. Композиции доступны к прослушиванию на всех цифровых площадках.

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