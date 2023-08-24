BATURA презентувала потужний кліп до Дня Незалежності з героєм України

Герой України, військовий із Сєвєродонецька Олександр Коваленко знявся у кліпі BATURA присвяченому боротьбі Захисників за Незалежність України.

До 32-ї річниці Незалежності України BATURA представила новий трек «32».

Це пісня - розповідь про життєвий шлях Воїна, який стає на захист України. Пісня - присвята боротьбі Захисників за Незалежність України.

У відеороботі на пісню «32» взяв участь Герой України, військовий Олександр «Хук» Коваленко, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», який приїхав на зйомки прямо з фронту, з найгарячішої точки України.

«Для мене велика честь, що Олександр погодився взяти участь у зйомках. Він знає, що означає піти у саме пекло, аби врятувати людину та стояти на своєму до Перемоги. У кліпі Олександр відображає міць та силу українського воїна», - поділилася BATURA.

Автором пісні є сама співачка, тому кожне слово, кожен акорд - це власні переживання артистки. BATURA з першого дня займається допомогою військовим, тому постійно знаходиться в спілкуванні з ними. Всі переживання та біль співачки за наших Захисників вилилися в пісню - так народилася «32».