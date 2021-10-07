Оля Цибульская оконфузилась на сцене, обнажив грудь во время выступления
7 октября 2021 22:10
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya
За кулисами «Хто зверху?» самая поющая ведущая Оля Цибульская рассказала о конфузе, который случился во время выступления.
Читайте такжеСтанислав Боклан опубликовал редкое фото с женой с фотосессии: Зрелая красота людей и отношенийЗвезды часто попадают в комические ситуации. Кто-то падает во время исполнения грациозных па, над кем-то шутят коллеги, а у кого-то рвется костюм в пикантных местах. О таких историях селебритиз обычно вспоминают с улыбкой. Не до смеха разве что, когда это происходит на глазах у многотысячной публики. Недавно Оля Цибульская и сама стала жертвой конфуза, о чем Новый канал узнал у нее во время съемок «Хто зверху?»
У нас был концерт в Южноукраинске, и у меня прямо на сцене сдвинулся костюм, – вспомнила певица. – Да так, что было видно бюст. Причем я пела романтично-драматическую песню. Вижу – выходит артист моего балета и начинает дергать меня в районе груди. Не могла понять, что тот делает. А он мне говорит: «У тебя видно сосок».
Певица Оля Цибульская на шоу Хто зверху-11 / пресс-служба Нового канала
Правда, инцидент публика не смогла оценить.
Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера, – смеется Ольга. – Она всегда говорила, что нужно, чтобы я на сцене разделась. И это произошло. Хотя никто из зала ничего не увидел, вся команда посмеялась.
Напомним,
- Женя Мазур – о наркотиках: после проекта противостоять соблазну стало в разы сложнее.
- Владимир Дантес шокировал сходством с солистом группы Måneskin – фото.