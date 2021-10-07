Оля Цибульская оконфузилась на сцене, обнажив грудь во время выступления Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

За кулисами «Хто зверху?» самая поющая ведущая Оля Цибульская рассказала о конфузе, который случился во время выступления.