Оля Цибульская рассказала, от чего ей пришлось отказаться во время жесткого карантина

6 октября 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Цибульская рассказала, от чего ей пришлось отказаться во время жесткого карантина
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Певица Оля Цибульская рассказала, чем зарабатывала во время карантина.

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За кулисами грандиозного талант-шоу «Співають всі!» на канале «Украина» певица Оля Цибульская призналась – карантин заставил ее задуматься над тем, на чем она может заработать кроме сцены и песен.

В какой-то момент все начали думать: «Что я умею делать: шить на машинке или проводить какие-то тренировки?» Но мне этого не хотелось. Предлагали делать онлайн-курс для девушек, потому что в Инстаграме я постоянно общаюсь на различные темы с подписчиками – они рассказывают о своих переживаниях, я делюсь своим опытом. Но я все же не согласилась даже несмотря на то, что это заработок – мне такие вещи не приносят удовольствия, – призналась Оля Цибульская за кулисами канала «Украина».

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Вместо этого певица писала новые песни. И хотя для артистки этот период стал настоящим вызовом, она все же смогла найти плюсы, например, вдоволь пообщаться с родителями и побыть с сыном.

В период карантина я наконец-то научилась жарить блины! Потому что мои руки не умели ничего, кроме как держать микрофон. Но бывало и такое, что без выступлений у меня просто ехала крыша, тогда я надевала концертные наряды, делала прическу, макияж и шла в лес, петь. Нестор был рядом, играл в мяч, а я пела песни. Но в этот момент я поняла очень важную вещь – даже если не будет гастролей и возможности встречаться с большим количеством людей на концертах, я не могу перестать петь – это дело моей жизни. И я готова это делать на меньших оборотах – не так масштабно, как было раньше. Все равно не брошу это! – делится судья шоу «Співають всі!» Оля Цибульская.

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Кроме того, певица рассказала, как зарабатывала деньги в этот период.

Меня кормили соцсети. Я смеялась над коллегами, которые начали активно проводить прямые эфиры и признаваться в любви своим подписчикам. Я же со своими поклонниками не играю в эти игры, говорю честно, что люблю только маму, папу, сына и близких друзей. Подписчиков я уважаю, и они для меня, как зеркало – глядя на них, я вижу себя, могу делиться своими мыслями и мне интересно слышать их мысли. Поэтому круто, что у нас есть такое собственное телевидение, где мы можем обмениваться энергией. Но, да, соцсети многое мне дали, – призналась звезда.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Напомним, 

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