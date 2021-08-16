Оля Цибульская рассказала, в какую школу поведет сына Нестора

16 августа 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Цибульская рассказала, в какую школу поведет сына Нестора
Певица Оля Цибульская
пресс-служба Нового канала

Поющая ведущая Оля Цибульская рассказала о выборе школы для сына.

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Последний месяц лета в разгаре. Школьники продолжают наслаждаться каникулами, а родители первоклассников уже собирают детей в школу. 1 сентября линейка ждет и звездную маму Олю Цибульскую

Шестилетний сын Оли Нестор идет в школу. Какое учебное заведение выбрала певица – она рассказала Новому каналу на съемках нового сезона шоу «Хто зверху?».

Школу искала в течение года. Объехала все учебные заведения рядом с домом, – говорит певица. – Посмотрела все, что есть, и выбрала ту, которая может быть ему интересна. Ключевое решение было за папой, которому платить за обучение, и за Нестором, которому туда ходить.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya
Для будущего первоклассника певица выбрала частную школу.

Мы рассматривали и государственные, но там очень большие классы – более 30 учеников, – рассказывает Ольга. – Зная своего художника, который любит внимание, ему нужно было подыскать гнездышко, где с ним будут играть, радоваться и уделять время.

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Так кем видит в будущем своего сына звездная мама?

У меня нет цели мучить ребенка и сделать из него Эйнштейна, – признается она. – Сейчас сын говорит, что он – великий художник. Ему все нравится. Он интересуется и наукой, и динозаврами, и королевствами, и историей, и музыкой, конечно. Играет на барабанах, укулеле – у нас куча инструментов дома, и он постоянно просит купить что-то новое.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya
Напомним, 

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