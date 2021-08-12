Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой

12 августа 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой
Ведущая Лилия Ребрик
пресс-служба канала Украина

Ведущая Лилия Ребрик откровенно рассказала, как в 26 лет решилась взять большой кредит на квартиру и сумела выплатить его раньше срока.

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Сейчас Лилия Ребрик – счастливая жена и мама двух дочерей. Но в далеком 2007-м она еще была незамужней. И именно тогда ведущая программы «Ранок з Україною» решилась взять свой первый кредит на квартиру.

Мне было 26 лет. Помню глаза папы, уважаемого человека, майора тогда еще милиции, в которых был страх, когда я ему об этом рассказала. Но это было мое решение, моя инициатива, моя идея. Я сказала, что хочу работать на свое жилье, а не платить кому-то в карман. Это такая первая зависимость от банка, но независимость внутренняя, взрослость, ответственность, которая полностью на тебе, – призналась ведущая канала «Украина».

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
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Хотя кредит был и немалый, Лилии удалось выплатить его раньше срока. Телезвезда говорит – он мотивировал ее работать и зарабатывать еще больше.

Первым человеком, который узнал, что я выплатила кредит, был Андрей (Андрей Дикий, на тот момент еще не муж Лилии – ред.) Мы тогда как раз танцевали вместе. Я была так рада – пришла на репетицию и рассказала ему, а он порадовался за меня, – вспомнила ведущая.

Напомним, 

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