Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой
12 августа 2021 17:10
Ведущая Лилия Ребрик
пресс-служба канала Украина
Ведущая Лилия Ребрик откровенно рассказала, как в 26 лет решилась взять большой кредит на квартиру и сумела выплатить его раньше срока.
Лилия Ребрик – счастливая жена и мама двух дочерей. Но в далеком 2007-м она еще была незамужней. И именно тогда ведущая программы «Ранок з Україною» решилась взять свой первый кредит на квартиру.
Мне было 26 лет. Помню глаза папы, уважаемого человека, майора тогда еще милиции, в которых был страх, когда я ему об этом рассказала. Но это было мое решение, моя инициатива, моя идея. Я сказала, что хочу работать на свое жилье, а не платить кому-то в карман. Это такая первая зависимость от банка, но независимость внутренняя, взрослость, ответственность, которая полностью на тебе, – призналась ведущая канала «Украина».
Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Читайте такжеМаскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из РиоХотя кредит был и немалый, Лилии удалось выплатить его раньше срока. Телезвезда говорит – он мотивировал ее работать и зарабатывать еще больше.
Первым человеком, который узнал, что я выплатила кредит, был Андрей (Андрей Дикий, на тот момент еще не муж Лилии – ред.) Мы тогда как раз танцевали вместе. Я была так рада – пришла на репетицию и рассказала ему, а он порадовался за меня, – вспомнила ведущая.
Напомним,