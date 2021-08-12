Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущая Лилия Ребрик пресс-служба канала Украина

Ведущая Лилия Ребрик откровенно рассказала, как в 26 лет решилась взять большой кредит на квартиру и сумела выплатить его раньше срока.