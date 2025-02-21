Чи можна сплатити тільки тіло кредиту в МФО?

Чи можна сплатити тільки тіло кредиту в МФО?

Дізнайтесь, чи можна сплатити тільки тіло кредиту в МФО, та що варто знати про умови погашення кредиту онлайн на карту. Всі факти і рекомендації для позичальників.

Мікрофінансові організації (МФО) стають все популярнішими серед українців, які потребують термінових фінансів. Завдяки швидкому оформленню та простим умовам отримання позики, багато хто обирає взяти кредит онлайн на карту. Однак не всі позичальники розуміють, як правильно погашати кредит. Чи можливо сплатити тільки тіло кредиту, або ж необхідно покрити всю суму разом з відсотками?

У цій статті розглянемо, чи є така можливість і на яких умовах.

Основні елементи кредиту в МФО

Перш ніж розглянути можливість сплати тільки тіла кредиту, давайте з'ясуємо, з чого складається загальна сума боргу в МФО:

Тіло кредиту — це основна сума позики, яку ви отримали від МФО.

Відсотки за користування кредитом — це плата за користування позикою, яка залежить від терміну кредитування та відсоткової ставки.

Штрафи та пені — якщо ви не встигаєте вчасно повернути гроші, можуть накладатися додаткові штрафи.

Погашення тільки тіла кредиту

Багато хто хоче скоротити свої витрати, сплативши лише тіло кредиту без відсотків та інших додаткових платежів. Однак більшість МФО передбачають, що позичальник сплачує як основну суму, так і відсотки, які нараховуються за період користування кредитом.

Умови погашення в МФО:

Стандартний підхід — сплата відбувається за принципом "рівних часток", тобто кожен платіж включає як частину тіла кредиту, так і відсотки. Погашення тіла кредиту — деякі організації дозволяють сплатити тільки тіло позики, якщо є така можливість у договорі. У такому випадку відсотки нараховуються на основну суму боргу.

Чи можна уникнути сплати відсотків?

Для того, щоб уникнути сплати відсотків або зменшити їх, позичальник може спробувати такі варіанти:

Погасити кредит достроково — багато МФО надають можливість сплатити кредит до терміну без штрафів, але відсотки будуть нараховуватися пропорційно до використаного часу. Переглянути умови договору — деякі компанії дозволяють внести зміни в графік погашення, зокрема, сплатити тільки тіло позики в разі фінансових труднощів. Отримати кредит канікули — в деяких випадках МФО може запропонувати тимчасове призупинення погашення відсотків або тіла кредиту.

Приклад розрахунку

Мінімальна процентна ставка – 0,1% в день, до 15 днів (за умовами акції)

Максимальна процентна ставка - 1% в день

Річна процентна ставка - від 3,99% до 3602,35%

Сума позики — 1000 грн

Термін користування позикою — 30 днів

Відсотки за 1 день = 1000,00 грн. * 1 / 100 = 10 грн.

Відсотки за 30 днів = 10 грн. х 30 днів = 300,00 грн.

Сума відсотків до повернення - 300,00 грн

Чи існують штрафи за сплату тільки тіла кредиту?

Не всі МФО дозволяють платити тільки тіло кредиту. Якщо це не передбачено умовами договору, то позичальнику можуть бути нараховані штрафи за несвоєчасне або часткове погашення боргу. Тому, перш ніж вирішити платити тільки тіло позики, важливо детально ознайомитися з умовами договору.

Штрафи можуть бути за:

Сплату лише частини боргу, якщо це не передбачено договором.

Порушення термінів погашення кредиту.

Сплату менше, ніж мінімальна сума, зазначена в графіку погашення.

Як зробити погашення кредиту комфортним?

Щоб процес погашення кредиту був комфортним і без зайвих витрат, скористайтесь наступними порадами:

Плануйте бюджет — чітко визначте суму, яку зможете повернути, і враховуйте відсотки.

Погашайте борг своєчасно — своєчасні платежі дозволяють уникнути штрафів та зберегти репутацію.

Оцініть умови МФО — перед тим як отримати кредит онлайн на карту, обов'язково вивчіть умови щодо погашення та можливість сплати тільки тіла кредиту.

Висновок

Погашення тільки тіла кредиту в МФО можливе, але не завжди. Більшість мікрофінансових організацій вимагають сплату як основної суми, так і відсотків. Тому важливо заздалегідь ознайомитися з умовами договору та проконсультуватися з представниками МФО. Якщо умови дозволяють, ви зможете сплатити тільки тіло кредиту, але зазвичай це пов'язано з додатковими умовами або штрафами.