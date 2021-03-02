Miloan: топовая компания на рынке Украины в 2021 году

Микрофинансовая компания Милоан вошла в Топ-5 лучших компаний в 2021 году.

Микрофинансовая компания Милоан вошла в Топ-5 лучших компаний в 2021 году. Она получила расположение десятков тысяч клиентов, которые оформили первые займы и вернулись, чтобы получить повторные. Почему заемщики все чаще выбирают Милоан среди сотни МФО, присутствующих на рынке Украины? Какие условия компания предлагает клиентам — подробнее в нашем материале.

Микрокредит от Милоан: условия

Оформить кредит онлайн на miloan.ua можно за считанные минуты. Для этого не придется стоять в очередях, собирать справки и документы, заполнять длинные анкеты. Милоан максимально оптимизировала условия кредитования для своих клиентов, чтобы они могли получить финансовую помощь, где бы не находились — в любое время суток.

Особенности кредитования в Милоан:

сумма: от 500 до 15000 гривен для новых и постоянных клиентов;

срок погашения: от 1 до 30 дней;

процент по первому кредиту: 0,01%;

стандартная ставка: 1,2-1,9%;

пролонгация: 3,7,15 дней;

возраст заемщика: от 18 до 65 лет;

документы: паспорт, ИНН.

Рассчитать стоимость кредита каждый заемщик может еще до подачи заявки с помощью кредитного калькулятора. Условия получения и погашения кредита детально расписаны на сайте компании. В разделе Документы можно ознакомиться с кредитным договором и правилами предоставления финансовых услуг. Все честно и прозрачно!

Почему Милоан вошла в ТОП-МФО Украины?

Что такого особенного в услугах Милоан и почему она вошла в первую пятерку рейтинга МФО? Мы расскажем вам о главных преимуществах сервиса.

Оформить займ онлайн в Милоан можно в любое время и в любом месте. Заявки принимаются 24/7. Для подтверждения личности больше не обязательно фотографировать паспорт. Пройти верификацию можно за 30 секунд используя систему BankID или приложение Дія. Милоан доверяет своим клиентам и не требует указывать в анкете номера телефонов родственников для подтверждения информации. На сайте часто проводятся акции и розыгрыши. Участвуя, заемщик может получить промокод или ценный приз. В случае возникновения финансовых сложностей кредит можно пролонгировать погасив часть тела кредита и уменьшив тем самым общую долговую нагрузку.

Если вы ищите надежную компанию для оформления онлайн-кредита — советуем выбрать именно Милоан. Всего за 15 минут вы сможете получить нужную сумму на карту без рисков, лишних звонков и проверок.

Miloan: топова компанія на ринку України в 2021 році

Мікрофінансова компанія Мілоан увійшла в ТОП-5 кращих компаній в 2021 році. Вона отримала довіру десятків тисяч клієнтів, які оформили перші позики і повернулися, щоб отримати повторні. Чому позичальники все частіше вибирають Мілоан серед сотні МФО, присутніх на ринку України? Які умови компанія пропонує клієнтам — докладніше в нашому матеріалі.

Мікрокредит від Мілоан: умови

Оформити кредит онлайн на miloan.ua можна за лічені хвилини. Для цього не доведеться стояти в чергах, збирати довідки і документи, заповнювати довгі анкети. Мілоан максимально оптимізувала умови кредитування для своїх клієнтів, щоб вони могли отримати фінансову допомогу, де б не перебували, в будь-який час доби.

Особливості кредитування в Мілоан:

сума: від 500 до 15000 гривень для нових і постійних клієнтів;

термін погашення: від 1 до 30 днів;

відсоток по першому кредиту: 0,01%;

стандартна ставка: 1,2-1,9%;

пролонгація: 3,7,15 днів;

вік позичальника: від 18 до 65 років;

документи: паспорт, ІПН.

Розрахувати вартість кредиту кожен позичальник може ще до подачі заявки за допомогою кредитного калькулятора. Умови отримання і погашення кредиту детально розписані на сайті компанії. У розділі Документи можна ознайомитися з кредитним договором і правилами надання фінансових послуг. Все чесно і прозоро!

Чому Мілоан увійшла в ТОП-МФО України?

Що такого особливого в послугах Мілоан і чому компанія увійшла в першу п'ятірку рейтингу МФО? Ми розповімо вам про головні переваги мікрокредитного сервісу.

Оформити позику онлайн в Мілоан можна в будь-який час і в будь-якому місці. Заявки приймаються 24/7. Для підтвердження особи більше не обов'язково фотографувати паспорт. Пройти верифікацію можна за 30 секунд використовуючи систему BankID або застосунок Дія. Мілоан довіряє своїм клієнтам і не вимагає вказувати в анкеті номери телефонів родичів для підтвердження інформації. На сайті часто проводяться акції та розіграші. Беручи в них участь, позичальник може отримати промокод або цінний приз. У разі виникнення фінансових труднощів кредит можна пролонгувати, погасивши частину тіла кредиту і зменшивши тим самим загальне боргове навантаження.

Якщо ви шукаєте надійну компанію для оформлення онлайн-кредиту — радимо вибрати саме Мілоан. Всього за 15 хвилин ви зможете отримати потрібну суму на картку без ризиків, зайвих дзвінків і перевірок.

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