Лилия Ребрик похвасталась образом в мини-платье вышиванке за 5400 гривен

Телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик – одна из тех звезд, за стилем которой следят и следуют миллионы девушек. Знаменитость всегда славилась своим изысканным вкусом и любовью к именитым брендам.

На своей странице в Инстаграм Лилия активно делится фотографиями и видео в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.

Вот и наряд Ребрик, который она выбрала для съемок праздничного выпуска программы «Ранок з Україною», не прошел мимо глаз миллионов фолловеров.

Стильный look звезды состоял со шикарного нежно-розового платья из льна с вышивкой. В нем она позировала на открытой террасе многоэтажки.

В комментариях под видео в соцсети поклонники восхищались образом Лилии, стоимость которого составляет более 5 тысяч гривен.

Напомним,