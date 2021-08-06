Лилия Ребрик похвасталась образом в мини-платье вышиванке за 5400 гривен

6 августа 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лилия Ребрик похвасталась образом в мини-платье вышиванке за 5400 гривен
Ведущая Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.

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Ведущая и актриса Лилия Ребрик – одна из тех звезд, за стилем которой следят и следуют миллионы девушек. Знаменитость всегда славилась своим изысканным вкусом и любовью к именитым брендам.

На своей странице в Инстаграм Лилия активно делится фотографиями и видео в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.

Вот и наряд Ребрик, который она выбрала для съемок праздничного выпуска программы «Ранок з Україною», не прошел мимо глаз миллионов фолловеров.

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Стильный look звезды состоял со шикарного нежно-розового платья из льна с вышивкой. В нем она позировала на открытой террасе многоэтажки.

В комментариях под видео в соцсети поклонники восхищались образом Лилии, стоимость которого составляет более 5 тысяч гривен.

Напомним, 

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