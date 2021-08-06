Лилия Ребрик похвасталась образом в мини-платье вышиванке за 5400 гривен
Телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.
На своей странице в Инстаграм Лилия активно делится фотографиями и видео в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.
Вот и наряд Ребрик, который она выбрала для съемок праздничного выпуска программы «Ранок з Україною», не прошел мимо глаз миллионов фолловеров.
В комментариях под видео в соцсети поклонники восхищались образом Лилии, стоимость которого составляет более 5 тысяч гривен.
Напомним,