Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина приступил к работе над новым сезоном гипершоу
На канале «Украина» идет активная подготовка второго сезона самого популярного и загадочного во всем мире шоу «МАСКА».
Первый сезон грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов телевизоров, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон «МАСКИ» будет еще более зрелищным и загадочным, ведь для зрителей готовят новые сюрпризы.
Второй сезон «МАСКИ» с нетерпением ждут не только наши зрители, но и мы – создатели проекта, – говорит директор Департамента развлекательных проектов канала «Украина» Анатолий Сябро. – Продолжение подобных успешных шоу – это всегда вызов, с которым мы, я уверен в этом, успешно справимся.
Над сценическими номерами будут продолжать работать сразу 4 топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман, которые уже разрабатывают самые впечатляющие и захватывающие постановки. Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе со звездами подбирает песни для второго сезона. Несменным остается и ведущий шоу Владимир Остапчук.
Когда будет второй сезон «МАСКИ»?» – один из самых популярных вопросов в моем Инстаграм, – признается Владимир Остапчук. – Мне и самому не терпится познакомиться с новыми участниками и снова включиться в эту невероятную игру. Я знаю, что все ждут от меня новых образов, и это остается интригой даже для меня. Причем продюсеры спрашивают: «Вова, а ты точно готов?» Что-то мне подсказывает, что это будет очень неожиданно и не менее ярко, чем в первом сезоне гипершоу «МАСКА».
А вот будут ли изменения в составе звездных детективов и художников по костюмам – канал «Украина» пока держит в тайне. Но уже совсем скоро зрители познакомятся с первой маской второго сезона – этот образ будет очень неожиданным и оригинальным.
Напомним,