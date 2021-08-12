Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина приступил к работе над новым сезоном гипершоу

12 августа 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина приступил к работе над новым сезоном гипершоу
Маска 2 сезон
пресс-служба

На канале «Украина» идет активная подготовка второго сезона самого популярного и загадочного во всем мире шоу «МАСКА».

Читайте такжеМаскарад 2 сезон: новыми героями шоу стали сексуальный Нептун и трогательная Гусыня Хозяйка
Участниками МАСКИ станут знаменитости, скрытые под невероятными костюмами. Задача зрителей и звездных детективов проекта – угадать их личности, но маски сделают все возможное, чтобы до последнего остаться нерассекречеными.

Первый сезон грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов телевизоров, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон «МАСКИ» будет еще более зрелищным и загадочным, ведь для зрителей готовят новые сюрпризы.

Второй сезон «МАСКИ» с нетерпением ждут не только наши зрители, но и мы – создатели проекта, – говорит директор Департамента развлекательных проектов канала «Украина» Анатолий Сябро. – Продолжение подобных успешных шоу – это всегда вызов, с которым мы, я уверен в этом, успешно справимся.

Шоу Маска 2 сезон / пресс-служба

Читайте также41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи станет мамой во второй раз
В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой абсолютно новых героев. Один из них будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя. Весной канал «Украина» объявил о конкурсе идей, в котором каждый мог предложить свои варианты фантастических образов и прислать создателям проекта рисунки костюмов. Организаторы проекта получили более 1000 оригинальных идей, одна из которых станет персонажем шоу «МАСКА».

Над сценическими номерами будут продолжать работать сразу 4 топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман, которые уже разрабатывают самые впечатляющие и захватывающие постановки. Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе со звездами подбирает песни для второго сезона. Несменным остается и ведущий шоу Владимир Остапчук.

Когда будет второй сезон «МАСКИ»?» – один из самых популярных вопросов в моем Инстаграм, – признается Владимир Остапчук. – Мне и самому не терпится познакомиться с новыми участниками и снова включиться в эту невероятную игру. Я знаю, что все ждут от меня новых образов, и это остается интригой даже для меня. Причем продюсеры спрашивают: «Вова, а ты точно готов?» Что-то мне подсказывает, что это будет очень неожиданно и не менее ярко, чем в первом сезоне гипершоу «МАСКА».

А вот будут ли изменения в составе звездных детективов и художников по костюмам – канал «Украина» пока держит в тайне. Но уже совсем скоро зрители познакомятся с первой маской второго сезона – этот образ будет очень неожиданным и оригинальным.

Напомним,

Облако тегов

канал Украина новости телешоу Маска телешоу 2021 МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Стосується кожного: Хитрый план (эфир от 12.08.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Хитрый план (эфир от 12.08.2021)
Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
Новости

Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
Алена Шоптенко поделилась полезными советами для путешествия с детьми
Путешествия

Алена Шоптенко поделилась полезными советами для путешествия с детьми
Гороскоп на 13 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK