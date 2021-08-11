Актер сериала "Люся Интерн" Павел Кружнов: Я был сломленный, и хотел найти в ком-то себя
Одного из молодых интернов в комедийном сериале «Люся Интерн» сыграл Павел Кружнов. Актер откровенно рассказал о личной жизни.
Что же касается личной жизни, то актер признался, что он сейчас находится в свободном поиске.
В какой-то момент я понял, что очень сильно хочу кого-то встретить! Очень, очень! – сказал актер Павел Кружнов. – А на самом деле я был такой сломленный в то время и хотел, скорее всего, найти в ком-то себя.
По его словам, когда мы встречаем своего человека, то ничего не надо объяснять, все уже прочувствовано и понято. А дальше хочется узнавать друг друга все больше и больше.
В свое время для меня ключевой стала книга «Женщины, которые любят слишком сильно», – поделился Павел Кружнов. – Актриса Ирина Горбачева как раз выложила сториз об этой книге. Я решил, что пока буду лететь, то полистаю ее. В результате я потом предложил книгу маме, затем лучшей подруге.
Смотрите премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн» 30 августа на канале «Украина».
Напомним,