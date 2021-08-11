Актер сериала "Люся Интерн" Павел Кружнов: Я был сломленный, и хотел найти в ком-то себя

11 августа 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актер сериала
Актер сериала "Люся Интерн" Павел Кружнов
пресс-служба

Одного из молодых интернов в комедийном сериале «Люся Интерн» сыграл Павел Кружнов. Актер откровенно рассказал о личной жизни.

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Съемки 40-серийного ситкома «Люся Интерн» подошли к концу, и в конце лета зрители канала «Украина» увидят первую серию комедийного сериала. На съемочной площадке этой картины собралась звездная команда. Одну из ярких ролей сыграл Павел Кружнов, на счету которого уже много запоминающихся работ.

Что же касается личной жизни, то актер признался, что он сейчас находится в свободном поиске.

В какой-то момент я понял, что очень сильно хочу кого-то встретить! Очень, очень! – сказал актер Павел Кружнов. – А на самом деле я был такой сломленный в то время и хотел, скорее всего, найти в ком-то себя.

Актер сериала "Люся Интерн" Павел Кружнов / пресс-служба

По его словам, когда мы встречаем своего человека, то ничего не надо объяснять, все уже прочувствовано и понято. А дальше хочется узнавать друг друга все больше и больше.

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Как и большинство творческих людей, Павел Кружнов прислушивается к советам коллег и даже между съемками сериала «Люся Интерн» просил актрису Римму Зюбину: «Римма, завали меня материалом! Что мне нужно посмотреть?» Режиссер многосерийного фильма Максим Литвинов тоже дал ему много отличных рекомендаций относительно кино. Что же касается отношений и поиска себя, то задолго до съемок в ситкоме актер прочитал очень хорошую рецензию.

В свое время для меня ключевой стала книга «Женщины, которые любят слишком сильно», – поделился Павел Кружнов. – Актриса Ирина Горбачева как раз выложила сториз об этой книге. Я решил, что пока буду лететь, то полистаю ее. В результате я потом предложил книгу маме, затем лучшей подруге.

Смотрите премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн» 30 августа на канале «Украина».

Напомним,

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