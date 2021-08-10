Влад Яма и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Дальше - больше

10 августа 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Влад Яма и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Дальше - больше
Влад Яма с женой
instagram.com/liliya_yama

Семейной идиллии Влада Ямы и его жены Лилианы можно только позавидовать.

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10 августа - особенная дата для Влада Ямы, ведь в этот день танцор отмечает годовщину свадьбы со своей женой Лилианой.

Супруги уже четырнадцать лет вместе. Рядом друг с другом пара просто светится от счастья, а их примером вдохновляются миллионы украинцев.

В честь очередной годовщины Влад решил поздравить любимую в Инстаграм. Он опубликовал милое фото и трогательное признание в любви.

14 лет, как одно мгновение… 9.08.2007, родной клуб «Патипа», - пишет танцор. - Попросил, чтобы меня познакомили с этой красоткой. Набирался смелости месяц. Танцевали вместе до утра. И сразу понял, что это серьезно. Спасибо, родная @liliya_yama за каждую минуту вместе! Люблю.

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official
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Лилиана также вспомнила день знакомства с мужем и адресовала его трогательное послание.

Шокирующая правда о нас…Ровно 14 лет назад ко мне подвели молодого человека, познакомили и представили как «Влад Яма». Но на момент знакомства я была не в курсе, что почти вся страна его знает. А у меня просто банально был сломан телевизор. Это был 2007 год, как раз осенью должен был стартовать 3 сезон «Танці з зірками», где Влад танцевал с @nataliya_mogilevskaya, - пишет Лилиана. - Он, наверное, ждал моей умопомрачительной реакции, но нет. Никогда не забуду этот взгляд и чистые, бездонные глаза. А потом как во сне… Танцевали до утра, встретили рассвет… И 14 лет пролетели как один день… Сколько всего хорошего, незабываемого было и сколько еще будет… Дальше - больше. Благодарю.

Влад Яма с женой / instagram.com/liliya_yama
Напомним,

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