Звезду "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман обвинили в изнасиловании
Звезда нашумевшей картины «Отряд самоубийц» попал в громкий скандал.
Сейчас 41-летнего мужчину обвинят в изнасиловании. В качестве жертвы выступила шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон, с которой он имел роман в 2018 году.
После расставания девушка пыталась выйти с актером на связь. Даже грозилась испортить его репутацию, опубликовав откровенные сексуальные видео.
Окончательно расставить точки над «і» Магнуссон и Киннаман смогут во время слушания в Верховном суде Лос-Анджелеса в конце августа.
Напомним,