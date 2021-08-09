Звезду "Отряда самоубийц" Юэль Киннаман обвинили в изнасиловании

Звезда нашумевшей картины «Отряд самоубийц» попал в громкий скандал.

Речь идет об известном шведском актере Юэле Киннамане, который широко известен публике еще по игре в фильме «Девушка с татуировкой дракона».

Сейчас 41-летнего мужчину обвинят в изнасиловании. В качестве жертвы выступила шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон, с которой он имел роман в 2018 году.

После расставания девушка пыталась выйти с актером на связь. Даже грозилась испортить его репутацию, опубликовав откровенные сексуальные видео.

Модель Габриэлла Магнуссон / instagram.com/iambelladavis

Также девушка требовала от актера большие деньги и помощь в своей популяризации. Впоследствии модель заявила, что Киннаман дважды ее изнасиловал.

Юэль на уступки не пошел. Он обвинил девушку в угрозах и добился в суде выдать временный приказ о запрете против нее. Модели нельзя совершать что-либо в его адрес.

Окончательно расставить точки над «і» Магнуссон и Киннаман смогут во время слушания в Верховном суде Лос-Анджелеса в конце августа.

Напомним,