Жена Макса Михайлюка поделилась секретом своего похудения после родов
Вот уже больше трех месяцев Даша Хлистун наслаждается материнством.
Но не забывает Даша и о себе. Девушка активно занимается спортом, посещает массажиста, а также старается правильно питаться.
В частности, Хлистун исключила из своего рациона сладкое, мучное, жирное, жареное и не ест после 18:00. Старания супруги Михайлюка не проходят зря.
Мне пришлось отказаться от сладкого, мучного, жирного и жаренного. Также я не ем после 18:00. Я пока не пришла к тому результату, который меня удовлетворяет, но стараюсь, - заявила Хлистун на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы фолловеров.
Напомним,