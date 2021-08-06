Жена Макса Михайлюка поделилась секретом своего похудения после родов

6 августа 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Жена Макса Михайлюка поделилась секретом своего похудения после родов
Макс Михайлюк и Даша Хлистун
instagram.com/dasha_khlystun_

Вот уже больше трех месяцев Даша Хлистун наслаждается материнством.

Читайте такжеАлина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
В своем первенце модель Даша Хлистун души не чает и вместе с мужем, пилотом Максом Михайлюком, стараются уделять дочери все свободное время.

Но не забывает Даша и о себе. Девушка активно занимается спортом, посещает массажиста, а также старается правильно питаться.

В частности, Хлистун исключила из своего рациона сладкое, мучное, жирное, жареное и не ест после 18:00. Старания супруги Михайлюка не проходят зря.

Модель Даша Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_
Читайте такжеОлег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал
Активность модели позитивно сказывается на ее фигуре. Хотя сама Даша считает, что она еще не вернула себе идеальные формы. До беременности девушка весила 52 килограмма.

Мне пришлось отказаться от сладкого, мучного, жирного и жаренного. Также я не ем после 18:00. Я пока не пришла к тому результату, который меня удовлетворяет, но стараюсь, - заявила Хлистун на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы фолловеров.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети диеты звезд похудение новости Дарья Хлистун фигура звезд как похудеть способ для похудения Макс Михайлюк похудения звезд

Материалы по теме

Алена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг
Новости

Алена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кг
Одруження наосліп-7: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.08.2021)
Телешоу

Одруження наосліп-7: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.08.2021)
Бывшая жена Владимира Остапчука поделилась новыми деталями их отношений после развода
Новости

Бывшая жена Владимира Остапчука поделилась новыми деталями их отношений после развода
Гороскоп на 7 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 7 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Говорит Украина: Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок? (эфир от 02.08.2021)

Говорит Украина: Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок? (эфир от 02.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK