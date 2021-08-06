Жена Макса Михайлюка поделилась секретом своего похудения после родов

Вот уже больше трех месяцев Даша Хлистун наслаждается материнством.

В своем первенце модель Даша Хлистун души не чает и вместе с мужем, пилотом Максом Михайлюком, стараются уделять дочери все свободное время.

Но не забывает Даша и о себе. Девушка активно занимается спортом, посещает массажиста, а также старается правильно питаться.

В частности, Хлистун исключила из своего рациона сладкое, мучное, жирное, жареное и не ест после 18:00. Старания супруги Михайлюка не проходят зря.

Модель Даша Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_

Активность модели позитивно сказывается на ее фигуре. Хотя сама Даша считает, что она еще не вернула себе идеальные формы. До беременности девушка весила 52 килограмма.

Мне пришлось отказаться от сладкого, мучного, жирного и жаренного. Также я не ем после 18:00. Я пока не пришла к тому результату, который меня удовлетворяет, но стараюсь, - заявила Хлистун на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы фолловеров.

Напомним,