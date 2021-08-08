Ольга Фреймут показала страстные объятия с мужем в лифте ‒ фото
Ольга Фреймут является активным пользователем соцсетей. Чаще всего специалист по этикету публикует видео, где обучает правилам поведения в обществе. И лишь изредка звезда радует поклонников семейными кадрами.
Для фотосессии знаменитость выбрала клетчатое платье песочного цвета, а Владимир облачился в горчичную водолазку и брюки. Пара не испытывала неловкость перед камерой, полностью отдаваясь своим чувствам.
Готельне життя,‒ подписала кадры Фреймут.
Напомним,
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