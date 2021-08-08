Ольга Фреймут показала страстные объятия с мужем в лифте ‒ фото

Ольга Фреймут является активным пользователем соцсетей. Чаще всего специалист по этикету публикует видео, где обучает правилам поведения в обществе. И лишь изредка звезда радует поклонников семейными кадрами.

В этот же раз телеведущая поделилась горячими кадрами с супругом Владимиром Локотко, которые были сделаны в лифте 5-звездночного отеля. Влюбленные страстно и нежно смотрели друг на друга, желая слиться в поцелуе.

Для фотосессии знаменитость выбрала клетчатое платье песочного цвета, а Владимир облачился в горчичную водолазку и брюки. Пара не испытывала неловкость перед камерой, полностью отдаваясь своим чувствам.

Готельне життя,

‒ подписала кадры Фреймут.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко / социальная сеть Instagram

К слову, Ольга и Владимир вместе уже больше 6 лет. Ведущая родила супругу двоих детей: 5-летнего Валерия и 4-летнюю Евдокию. От предыдущего брака Фреймут также воспитывает 15-летнюю дочь Злату. Что интересно, официально узаконить отношения Ольга сама предложила любимому. Расписались они 25 апреля 2018 года.

Напомним,