Ольга Фреймут показала страстные объятия с мужем в лифте ‒ фото

8 августа 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Ольга Фреймут показала страстные объятия с мужем в лифте ‒ фото
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

Ольга Фреймут является активным пользователем соцсетей. Чаще всего специалист по этикету публикует видео, где обучает правилам поведения в обществе. И лишь изредка звезда радует поклонников семейными кадрами.

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В этот же раз телеведущая поделилась горячими кадрами с супругом Владимиром Локотко, которые были сделаны в лифте 5-звездночного отеля. Влюбленные страстно и нежно смотрели друг на друга, желая слиться в поцелуе.

Для фотосессии знаменитость выбрала клетчатое платье песочного цвета, а Владимир облачился в горчичную водолазку и брюки. Пара не испытывала неловкость перед камерой, полностью отдаваясь своим чувствам.

Готельне життя,
‒ подписала кадры Фреймут.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко / социальная сеть Instagram

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К слову, Ольга и Владимир вместе уже больше 6 лет. Ведущая родила супругу двоих детей: 5-летнего Валерия и 4-летнюю Евдокию. От предыдущего брака Фреймут также воспитывает 15-летнюю дочь Злату. Что интересно, официально узаконить отношения Ольга сама предложила любимому. Расписались они 25 апреля 2018 года.

Напомним,

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко / социальная сеть Instagram
 

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