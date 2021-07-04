Смело! Ольга Фреймут удивила публику снимком в кружевном боди
Всегда сдержанная Ольга Фреймут неожиданно для всех поделилась пикантным фото в откровенном наряде.
В этот раз Ольга показала соблазнительный кадр со спальни гостиницы. Ведущая расположилась на кровати в черном боди с белыми кружевными вставками. Украсили образ женщины ожерелья в аристократическом стиле.
Волосы Фреймут собрала в пучок, оставив распущенными несколько передних прядей. Позировала она без грамма макияжа, демонстрируя естественную красоту.
Життя в готелях. Ідеальне життя,‒ подписала кадр телезвезда.
«Хорошо выглядите», «Роскошная женщина», «Дуже мила», «Восхищаюсь Вашей интеллигентностью», «Оля, это фото какого года? Извините, за нескромность… Вы, как обычно, волшебна», «Ого, смело!», «Какая стройная», ‒ написали фолловеры в комментариях.
Напомним,