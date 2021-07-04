Смело! Ольга Фреймут удивила публику снимком в кружевном боди

4 июля 2021 11:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Смело! Ольга Фреймут удивила публику снимком в кружевном боди
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

Всегда сдержанная Ольга Фреймут неожиданно для всех поделилась пикантным фото в откровенном наряде.

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Телеведущая вместе с семьей сейчас проводит отпуск в Греции, где наслаждается морем и роскошными видами. Не забывает звезда и о своих подписчиках, публикуя для них красочные кадры.

В этот раз Ольга показала соблазнительный кадр со спальни гостиницы. Ведущая расположилась на кровати в черном боди с белыми кружевными вставками. Украсили образ женщины ожерелья в аристократическом стиле.

Волосы Фреймут собрала в пучок, оставив распущенными несколько передних прядей. Позировала она без грамма макияжа, демонстрируя естественную красоту.

Життя в готелях. Ідеальне життя,
‒ подписала кадр телезвезда.

Ольга Фреймут в отеле Греции / социальная сеть Instagram

«Хорошо выглядите», «Роскошная женщина», «Дуже мила», «Восхищаюсь Вашей интеллигентностью», «Оля, это фото какого года? Извините, за нескромность… Вы, как обычно, волшебна», «Ого, смело!», «Какая стройная», ‒ написали фолловеры в комментариях.

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Нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость за столь откровенный внешний вид: «Хэйли Бибер с голым животиком к президенту не корректно, а маме 4 детей с полуголой грудью в соцсетях корректно? Не совсем понимаю подобные правила этикета», «Видно грудь без бюстгальтера. Не очень скромно».

Напомним,

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