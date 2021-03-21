Ольга Фреймут провела уикенд со старшей дочкой в Грузии ‒ яркие фото

21 марта 2021 14:00 Катерина Даниленко
Ольга Фреймут провела уикенд со старшей дочкой в Грузии ‒ яркие фото
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

Главный «Ревизор» страны Ольга Фреймут провела незабываемые выходные в Грузии.

Читайте такжеБоль ‒ это сундук сокровищ: Снежана Бабкина рассказала, как простила мужу многочисленные измены
Знаменитость отправилась в путешествие с 15-летней дочкой Златой. Девушки посетили памятные места Тбилиси и обновили гардероб в местных бутиках.

В своем Instagram Ольга рассказала, что поселилась в пятизвездочный отель «Билтмор», а также поделилась с поклонниками в stories видом из окна. Красоты грузинской столицы не оставили равнодушными никого.

Instagram-stories Ольги Фреймут / социальная сеть Instagram

Девушки также успели посетить музей современного искусства Зураба Церетели «Мома Тбилиси». Ольга и Злата вдохновлялись произведения графики, эмали и увидели множество фотографий автора с мировыми знаменитостями. Ведущая отметила, что людей в общественных местах очень мало, так как все соблюдают карантинные меры безопасности.

Instagram-stories Ольги Фреймут / социальная сеть Instagram

Необычным снимком звезда поделилась в ленте микроблога. Телеведущая предстала в объемном персиковом платье, которое напоминало наряд для кукол Barbi. Ее волосы были распущены, а образ дополняли белые кроссовки.

Подорожі зі Златою Мітчел завжди зі сюрпризами. Емоційний шопінг,
‒ подписала кадр Фреймут.

Читайте такжеЧто известно о первом супруге Кати Осадчей: Когда муж ушел, стало легче
Подписчики похвалили телезвезду за смелость и отметили, что данный цвет ей к лицу: «Я Вас не впізнала», «Очень по-весеннему», «Олю, вам дуже личить такий стиль вбрання», «Ну это неожиданно».

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд отдых звезд Ольга Фреймут социальные сети фото новости

Материалы по теме

Зрители в шоке! Тимати закрыл российский "Холостяк-8" из-за негодования девушек
Новости

Зрители в шоке! Тимати закрыл российский "Холостяк-8" из-за негодования девушек
Гороскоп на 22 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Снайперша: смотреть онлайн 2 серию
Сериалы

Снайперша: смотреть онлайн 2 серию
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK