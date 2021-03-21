Ольга Фреймут провела уикенд со старшей дочкой в Грузии ‒ яркие фото
Главный «Ревизор» страны Ольга Фреймут провела незабываемые выходные в Грузии.
В своем Instagram Ольга рассказала, что поселилась в пятизвездочный отель «Билтмор», а также поделилась с поклонниками в stories видом из окна. Красоты грузинской столицы не оставили равнодушными никого.
Девушки также успели посетить музей современного искусства Зураба Церетели «Мома Тбилиси». Ольга и Злата вдохновлялись произведения графики, эмали и увидели множество фотографий автора с мировыми знаменитостями. Ведущая отметила, что людей в общественных местах очень мало, так как все соблюдают карантинные меры безопасности.
Необычным снимком звезда поделилась в ленте микроблога. Телеведущая предстала в объемном персиковом платье, которое напоминало наряд для кукол Barbi. Ее волосы были распущены, а образ дополняли белые кроссовки.
Подорожі зі Златою Мітчел завжди зі сюрпризами. Емоційний шопінг,‒ подписала кадр Фреймут.
Напомним,