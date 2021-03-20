Василиса Фролова позабавила снимком с беременным животиком и с сыном на руках: до и после родов
7 марта телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой.
Так, на новом фото Василиса решила сравнить себя до и после родов, опубликовав снимок с округлым животиком и с малышом на руках. Позировала счастливая мама перед зеркалом в красной клетчатой пижаме и с аккуратным пучком на голове.
На обоих фото Фролова выглядела очень привлекательно, несмотря на отсутствие макияжа. А лучезарная улыбка женщины придавала кадру особое настроение.
Напомним,
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