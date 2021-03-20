Василиса Фролова позабавила снимком с беременным животиком и с сыном на руках: до и после родов

20 марта 2021 15:00 Катерина Даниленко
Василиса Фролова позабавила снимком с беременным животиком и с сыном на руках: до и после родов
Телеведущая Василиса Фролова
социальная сеть Instagram

7 марта телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой.

Читайте такжеИлона Гвоздева – об особом этапе в жизни: Или она меня, или я ее
43-летняя звезда провела 10 дней в роддоме, а на днях вернулась в родные домашние стены. Мама и младенец чувствуют себя прекрасно, об этом свидетельствуют и новые посты ведущей в Instagram.

Так, на новом фото Василиса решила сравнить себя до и после родов, опубликовав снимок с округлым животиком и с малышом на руках. Позировала счастливая мама перед зеркалом в красной клетчатой пижаме и с аккуратным пучком на голове.

На обоих фото Фролова выглядела очень привлекательно, несмотря на отсутствие макияжа. А лучезарная улыбка женщины придавала кадру особое настроение.

Читайте такжеБилли Айлиш удивила публику новой прической
К слову, сына Родиона радиоведущая родила от украинского продюсера Дмитрия Котеленца. Мальчик стал первым ребенком знаменитости. Для Дмитрия это уже третий ребенок — от бывшей жены у него есть сын Матвей и дочь Соня.

Напомним,

Продюсер Дмитрий Котеленец с бывшей супругой и детьми / социальная сеть Instagram

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Василиса Фролова беременность социальные сети фото новости

Материалы по теме

Боль ‒ это сундук сокровищ: Снежана Бабкина рассказала, как простила мужу многочисленные измены
Новости

Боль ‒ это сундук сокровищ: Снежана Бабкина рассказала, как простила мужу многочисленные измены
Холостяк-11: сразу 8 участниц покинули шоу в 3 выпуске от 19.03.2021
Новости

Холостяк-11: сразу 8 участниц покинули шоу в 3 выпуске от 19.03.2021
Хата на тата-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Телешоу

Хата на тата-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Гороскоп на 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп на 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK