Экс-жена Владимира Остапчука впервые вышла в свет с таинственным незнакомцем

19 марта 2021 13:40 Юлия Туренко
Экс-жена Владимира Остапчука впервые вышла в свет с таинственным незнакомцем
Елена Войченко
instagram.com/olenavoychenko/

Практически полтора года прошло с того момента, как стало известно о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко.

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За это время в жизни экс-супругов произошло множество приятных и не очень событий. И если Владимир Остапчук сразу после развода женился во второй раз, то о личной жизни Елены Войченко было мало что известно. 

Но, похоже, оставаться холостячкой Елена не собирается. На днях женщина впервые вышла в свет в компании таинственного незнакомца. Застать пару врасплох удалось журналистам программы «ЖВЛ».

При этом в интервью с прессой Войченко пока не решилась официально подтвердить новые отношения, но отметила, что после развода с Остапчуком начала внимательнее относиться к мужчинам.

Елена Войченко с детьми и таинственным незнакомцем / кадр из видео
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Также Елена попросила журналистов уважать ее личное пространство и не показывать лицо ее спутника. 

Не думаю, что сейчас время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что скоро так и будет, - говорит женщина. - Мужчина должен быть зрелым. Прежде всего, он должен быть честным перед собой. По собственному опыту могу сказать, что если бы в начале мне человек показал, какой он есть на самом деле, вопросов бы не было никаких. Теперь я буду внимательнее к тем людям, которые любят играть.

Напомним,

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