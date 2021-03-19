Экс-жена Владимира Остапчука впервые вышла в свет с таинственным незнакомцем
Практически полтора года прошло с того момента, как стало известно о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко.
Но, похоже, оставаться холостячкой Елена не собирается. На днях женщина впервые вышла в свет в компании таинственного незнакомца. Застать пару врасплох удалось журналистам программы «ЖВЛ».
При этом в интервью с прессой Войченко пока не решилась официально подтвердить новые отношения, но отметила, что после развода с Остапчуком начала внимательнее относиться к мужчинам.
Не думаю, что сейчас время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что скоро так и будет, - говорит женщина. - Мужчина должен быть зрелым. Прежде всего, он должен быть честным перед собой. По собственному опыту могу сказать, что если бы в начале мне человек показал, какой он есть на самом деле, вопросов бы не было никаких. Теперь я буду внимательнее к тем людям, которые любят играть.
Напомним,