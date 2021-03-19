Илона Гвоздева – об особом этапе в жизни: Или она меня, или я ее

Эксклюзив 19 марта 2021 06:00 Юлия Туренко
Илона Гвоздева – об особом этапе в жизни: Или она меня, или я ее
Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Илона Гвоздева рассказала о самом нелогичном и самом логичном поступках в жизни.

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Мы часто делаем нелогичные поступки и принимаем нелогичные решения. От них, к сожалению, не застрахован никто. Даже звезды украинского шоу-бизнеса. Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) поделилась забавным личным фактом.

У меня двое детей. Сыну всего пять месяцев. И сегодня понимаю, что самой нелогичной покупкой является наша кошка. Мы ее очень любим, но из нее постоянно лезет шерсть! Она просто везде. Теперь с двумя детьми и кошкой мы не совсем уживаемся, поэтому ищем для нее хороших хозяев. Советую не повторять таких экспериментов, – говорит Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева с кошкой Мией / instagram.com/ilonagvozdeva

На этом воспоминания хореографа не закончились. Еще один пример – неоднозначный.

Своим самым логичным и в то же время нелогичным поступком в жизни я считаю переезд в Киев в 19 лет, – делится Илона. – Абсолютно одна в совершенно незнакомое место – большую столицу. Ехала в поисках возможностей и понимала, что «или она меня, или я ее». К счастью, удалось победить и преуспеть. Наверное, тот риск, на который я пошла, и мотивировал меня.

Илона Гвоздева с мужем и детьми / instagram.com/ilonagvozdeva

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Смотрите свежий выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?», где Илона Гвоздева и Оля Цибульская посоревновались против Ivan Navi и Дмитрия Танковича, на сайте и на YouTube Нового канала. Также включайте проект в эфире телеканала каждый вторник в 19:00.

Напомним,

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