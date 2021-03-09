Илона Гвоздева впервые показала 6-месячного сына Доминика: трогательные фото малыша
Осенью 2020 года жизнь Илоны Гвоздевой заиграла новыми красками.
Все это время Илона следовала примеру коллег-родителей – не показывала публике своего наследника. Но в честь 8 марта танцовщица решила сделать поклонникам неожиданный сюрприз.
В комментариях 32-летняя Илона поспешила поздравить своих фолловеров с Международным женским днем.
Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8 Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают, - пишет Гвоздева. - Кстати, сегодня замечательный̆ повод познакомить вас с моим главным мужчиной̆ в жизни. Знакомьтесь - мой Доминик. Ну что, кто папин, а кто мамин, делитесь своими мнениями.
«Какой парень, он Ваша копия!», «Копия мамы. Прелесть, Классс», «Папа копия», «Копия Папа», «На маму ну оооочень похож пончик маленький»,- пишут поклонники Илоны.