Илона Гвоздева впервые показала 6-месячного сына Доминика: трогательные фото малыша

9 марта 2021 09:53 Юлия Крутиева
Илона Гвоздева впервые показала 6-месячного сына Доминика: трогательные фото малыша
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

Осенью 2020 года жизнь Илоны Гвоздевой заиграла новыми красками.

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Приятная причина тому – рождения второго ребенка. В октябре Илона Гвоздева вместе со своим супругом Иваном Хомячуком стали родителями замечательного мальчика.

Все это время Илона следовала примеру коллег-родителей – не показывала публике своего наследника. Но в честь 8 марта танцовщица решила сделать поклонникам неожиданный сюрприз.

Илона Гвоздева с мужем и сыном / instagram.com/ilonagvozdeva
На своей странице в Инстаграм Гвоздева опубликовала серию фотографий, на которых во всей красе показала Доминика. В кадре звезда позировала не только с сыном, но и с мужем и старшей дочкой.

В комментариях 32-летняя Илона поспешила поздравить своих фолловеров с Международным женским днем.

Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8 Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают, - пишет Гвоздева. - Кстати, сегодня замечательный̆ повод познакомить вас с моим главным мужчиной̆ в жизни. Знакомьтесь - мой Доминик. Ну что, кто папин, а кто мамин, делитесь своими мнениями.

Илона Гвоздева с мужем и сыном / instagram.com/ilonagvozdeva
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Реакция фолловеров не заставила на себя долго ждать. Публика засыпала хореографа комментариями, но их мнения разделились. Кто-то утверждал, что мальчик – копия папы, другие же находили сходство с.

«Какой парень, он Ваша копия!», «Копия мамы. Прелесть, Классс», «Папа копия», «Копия Папа», «На маму ну оооочень похож пончик маленький»,- пишут поклонники Илоны.

Илона Гвоздева с семьей / instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с сыном Домиником / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним, 

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