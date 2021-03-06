Илона Гвоздева показала подтянутое тело после вторых родов: немного лишних кило ‒ фото

6 марта 2021 17:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева показала подтянутое тело после вторых родов: немного лишних кило ‒ фото
Танцовщица Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

В октябре 2020 года танцовщица Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. Уже спустя четыре месяца после родов хореограф похвасталась подтянутыми формами.

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В своем микроблоге звезда «Танці з зірками» опубликовала горячий кадр в бежевом боди с глубоким декольте, на котором продемонстрировала результаты активной работы над своим телом. Эффектная поза и обтягивающий наряд удачно подчеркнули тонкую талию и подтянутые бедра молодой мамы.

Звезда отмечает, что сейчас очень довольна своим телом, но работать над собой не перестанет, ведь желает полностью вернуть дородовую форму.

В душе весна, в кадре застывшая поза, в теле немного лишних килограммов. Возможно я ещё не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке меня вполне радует. После 30-ти я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно, сегодня я не идеальна для заглавных страниц журнала, но я идеальна для себя и своего супруга.

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Артистка отметила, что на фото она не использовала ретуши и фотошопа, а ее девиз сейчас звучит так: «Быть, а не казаться».

Напомним,

Танцовщица Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram
 

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