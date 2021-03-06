Илона Гвоздева показала подтянутое тело после вторых родов: немного лишних кило ‒ фото
В октябре 2020 года танцовщица Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. Уже спустя четыре месяца после родов хореограф похвасталась подтянутыми формами.
Звезда отмечает, что сейчас очень довольна своим телом, но работать над собой не перестанет, ведь желает полностью вернуть дородовую форму.
В душе весна, в кадре застывшая поза, в теле немного лишних килограммов. Возможно я ещё не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке меня вполне радует. После 30-ти я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно, сегодня я не идеальна для заглавных страниц журнала, но я идеальна для себя и своего супруга.
Напомним,
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