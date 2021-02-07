Илона Гвоздева призналась, почему звездные коллеги не стали крестными ее сына: Не надо все запутывать
Звезда "Танці з зірками" Илона Гвоздева считает, что необходимо уметь разделять работу и личную жизнь.
В недавнем интервью Катя Осадчая поинтересовалась у Илоны, почему она не позвала в кумовья звездных коллег из шоу-бизнеса. Молодая мама ответила, что у нее прекрасные отношения с комиками, однако смешивать работу и семью она не желает.
Мне кажется, что они бы с радостью согласились, но работа ‒ это работа, а семья ‒ это семья, поэтому не надо это между собой запутывать. Мы с Юрой даже сейчас очень хорошо можем общаться. Мы даже планировали поехать на дачу после локдауна, но в крестные отцы я их не записывала, будем общаться как друзья.
Напомним,
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