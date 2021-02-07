Илона Гвоздева призналась, почему звездные коллеги не стали крестными ее сына: Не надо все запутывать

7 февраля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева призналась, почему звездные коллеги не стали крестными ее сына: Не надо все запутывать
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Звезда "Танці з зірками" Илона Гвоздева считает, что необходимо уметь разделять работу и личную жизнь.

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Хореограф Илона Гвоздева вот уже несколько лет является звездным тренером шоу «Танці з зірками». Ежедневные тренировки и единая цель очень сплотили ее партнерами по паркету. К примеру, с Юрием Ткачем и Игорем Ласточкиным артистка продолжает поддерживать дружеские отношения и за пределами шоу.

В недавнем интервью Катя Осадчая поинтересовалась у Илоны, почему она не позвала в кумовья звездных коллег из шоу-бизнеса. Молодая мама ответила, что у нее прекрасные отношения с комиками, однако смешивать работу и семью она не желает.

Мне кажется, что они бы с радостью согласились, но работа ‒ это работа, а семья ‒ это семья, поэтому не надо это между собой запутывать. Мы с Юрой даже сейчас очень хорошо можем общаться. Мы даже планировали поехать на дачу после локдауна, но в крестные отцы я их не записывала, будем общаться как друзья.

Илона Гвоздева, Игорь Ласточкин и Юрий Ткач / социальная сеть Instagram

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К слову, Илона и ее муж Иван крестили трехмесячного сына под другим именем, ведь в церковном календаре нет имени Доминик. Мальчика записали под другим редким именем Дамиан. Таинство состоялось 23 января в Свято-Пантелеймоновском соборе.

Напомним,

Хореограф Илона Гвоздева на крещении сына Доминика / социальная сеть Instagram
 

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