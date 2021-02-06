Супруга Александра Скичко Елизавета Юрушева переехала с детьми в Черкассы: Даже не обсуждали

6 февраля 2021 15:00 Катерина Даниленко
Супруга Александра Скичко Елизавета Юрушева переехала с детьми в Черкассы: Даже не обсуждали
Александр Скичко с супругой Елизаветой
социальная сеть Instagram

Дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева Елизавета вот уже 4 года счастлива в браке с телеведущим и шоуменом Александром Скичко.

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Совсем недавно Александра, который в 2020 году начал политическую деятельность, назначили главой Черкасской ОГА. Мужчина переехал на неопределенный срок в родные Черкассы, его супруга и дети приняли решение поехать вместе с ним.

Для Елизаветы такой шаг был непростым, поскольку в Киеве у нее очень много проектов и обязанностей, однако быть с любимым для нее важнее всего. Женщина намерена жить на два города, чтобы все успевать. А вот для маленькой дочери Наташи, она уже ищет детсад в Черкассах.

Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой и детьми / социальная сеть Instagram

В Instagram бизнесвумен рассказала, как приняла такое нелегкое решение и поделилась трогательным снимком с мужем.

Когда мы узнали, что Саша теперь будет жить в Черкассах, мы даже не обсуждали мой переезд с детьми, это было само собой разумеющимся. Саша никогда ничего не просил, мы просто вместе смотрим в одном направлении и понимаем, что будет хорошо для нашей семьи и друг для друга. Для меня это никакая не жертва и что-то героическое. Я просто хочу быть рядом с мужем, хочу, чтобы дети росли рядом с отцом... И я буду стараться делать все, чтобы ничего не пострадало. Сейчас жизнь на два города – это никакая не жертва, а мои правильно выстроенные приоритеты. И сейчас для меня в приоритете моя семья.

Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой / социальная сеть Instagram

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Елизавета добавила, что обожает пробовать что-то новое и заводить новые знакомства, поэтому резкие перемены ее вдохновляют. Но главная причина жить на два города у Юрушевой лишь одна:

Я просто безумно люблю этого человека и не представлю свою жизнь без него!

Напомним,

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