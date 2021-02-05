52-летняя Кайли Миноуг обручилась и готовится впервые выйти замуж

5 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
52-летняя Кайли Миноуг обручилась и готовится впервые выйти замуж
Певица Кайли Миноуг
instagram.com/kylieminogue

Личная жизнь Кайли Миноуг заиграла новыми красками.

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52-летняя австралийская певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 46-летнего креативного директора британских журналов GQ и GQ style Пола Соломонcа. Помолвку Кайли Миноуг и Пола подтвердили мачеха жениха, а также близкая подруга пары - актриса Билли Пайпер.

Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием, – сказала мачеха Соломонса в интервью Daily Mail. – Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я очень уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу.

instagram.com/kylieminogue

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Отметим, что Пол никогда ранее не был женат. Однако романов было немало. Мужчина встречался с моделями Беллой Хадид и Карой Делевинь, а также с певицей Ланой Дель Рей.

У Кайли Миноуг романов было еще больше, однако ни один из них не закончился свадьбой.

  • С 1986 по 1989 год она состояла в отношениях с актером Джейсоном Донованом.
  • В сентябре 1989 года в Гонконге у Кайли завязались романтические отношения с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом, а в 1991 году пара рассталась.
  • В 1995 году Миноуг начала встречаться с французским фотографом Стефаном Седнауи. В октябре 1997 года их отношения завершились.
  • В марте 2000 года ее заметили в обществе модели Джеймса Гудинга, а в мае 2002 года было объявлено об их расставании. В 2003 году на церемонии «Грэмми» певица познакомилась с французским актером Оливье Мартинесом. Она рассталась с ним в феврале 2007 года.
  • С 2008 по 2013 год Миноуг встречалась с моделью и актером Андресом Веленкосо.
  • В ноябре 2015 года стало известно об отношениях Миноуг с британским актером Джошуа Сассом. 20 февраля 2016 года стало известно об их помолвке, но через год певица эту помолвку аннулировала по причине измены бывшего жениха.

instagram.com/kylieminogue

Расставание Кайли с Сассом было болезненным для певицы. Залечить душевные раны артистке помог Пол Соломонс, с которым она встречается с 2018 года и теперь очень счастлива в отношениях.

instagram.com/kylieminogue

Напомним, 

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