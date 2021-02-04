Жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые рассказала о дистанции с семьей мужа

4 февраля 2021 15:20 Юлия Крутиева
Жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые рассказала о дистанции с семьей мужа
Полина Логунова и Дмитрий Ступка
instagram.com/polinalogunova

Полина Логунова рассказала, как открыла собственное дело еще в 15 лет.

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Полина Логунова сегодня телеведущая, нутрициолог, стилист-парикмахер, амбассадор нескольких мировых брендов - и это лишь часть сфер ее деятельности.

Хочешь жить - умей вертеться. Никогда не давать ни одной свободной минуты существовать в вашем графике. Это первое. Второе, я хочу вкусно есть, хорошо одеваться, не дорого, хорошо. Я хочу ездить отдыхать туда, куда я хочу, а не куда вынуждена. И жить, например, в своей хорошей квартире со своим красивым интерьером. Купить квартиру маме. Обеспечить свое будущее и будущее своих детей. Поэтому, надеяться не на кого и ждать помощи не откуда, - говорит Полина Логунова в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Все материальные блага, которыми владеет и о которых мечтает, Полина достигает без помощи звездного мужа.

Он меня никогда не обеспечивал. Никогда. Поэтому, надеяться на него я, конечно, не могла, - говорит жена Дмитрия Ступки.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / instagram.com/polinalogunova
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Полина не скрывает, что даже до свадьбы не рассчитывала на роскошную жизнь.

Перед свадьбой сомневалась и не хотела. Не хотела, потому что я думала, что будет тяжело, - рассказывает Логунова. - Но я довольна тем, что у нас есть сейчас. Стычек вообще нет. То есть, он изменился, я стала тоже другой.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка с дочкой / instagram.com/polinalogunova
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По словам девушки, было время, когда родственники Дмитрия обвиняли ее в меркантильности. И сейчас у Полины с семьей супруга отношения на расстоянии.

Каждый на своей территории и у нас нет а-ля семейных ужинов. У меня есть своя семья и почему-то в прессе постоянно забывают, что моя семья не менее интеллигентная, не менее образованная, не менее заслуживает уважения и почестей, - говорит Логунова.

Брак с известным актером никак не повлиял на жизнь Полины. Она и дальше продолжила тянуть все на себе, потому что так привыкла с детства. По словам Логуновой, на ее становление повлияло отсутствие папы на постоянной основе, низкое финансовое положение, мамина зарплата. 

Напомним, 

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