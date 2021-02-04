Олег Винник показал настоящий рок, восхитив исполнением хита "Rammstein"

4 февраля 2021 10:50 Юлия Крутиева
Олег Винник показал настоящий рок, восхитив исполнением хита
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

В минувшее воскресенье в эфир вышел второй выпуск вокального проекта "Голос країни-11".

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Каждый эпизод программы пользователи отмечают своих фаворитов. Во втором выпуске "Голосу країни-11" много лестных отзывов получил рокер из Коростеня Богдан Муха, исполнивший легендарную композицию Queen – «The Show Must Go On».

Но не меньше внимания досталось наставнику Богдана Олегу Виннику, которому парень предложил в дуэте спеть любой рок-хит. Приняв вызов, артист отдал предпочтение группе Rammstein и песне "Ohne dich", чем очень удивил зрителей. Комментаторы даже потребовали записать альбом каверов на треки немецкой метал-группы:

"Хочу полную версию песни группы Rammstein в исполнении Олега Винника!!!", "Какой Олег крутой! Прям изменила о нем мнение, после Раммштайна!", "Ну Винник удивил, неожиданно!", "Олег на немецком, очень классно звучит его голос!!!", "Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...", "Афигеть, Винник должен записать теперь альбом каверов на Раммштайн!!!! Это было очень круто", "У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні", "Насправді Винник в неочікуваному виконанні, відкрився для мене з абсолютно іншого боку", "Хотелось чтоб Олег не заканчивал".

Кто из участников присоединится к командам звездных тренеров и каких еще сюрпризов ждать, можно будет увидеть в воскресенье, 7 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним,

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