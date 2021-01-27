Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
27 января 2021 21:30
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
пресс-служба
В воскресенье, 31 января, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.
«Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.
2 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 31.01.2021 в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.