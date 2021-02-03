Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом
38-летний Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз.
Шепелев рассказал, что был невероятно счастлив, когда узнал о будущем пополнении в семье. Также телеведущий сравнил ощущения сейчас, и тогда, когда ожидал рождения первенца.
В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я почувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все последующие дни я прислушивался к себе, и конечно, сейчас, если сравнить с ожиданиями первенца, я чувствую себя более спокойно и уверено.
Со слов Шепелева, сначала дети категорически были настроены, заявив, что им и так хорошо. Однако спустя несколько месяцев дети все-таки стали ждать появления малыша, и воспринимают это как новое приключение.
Напомним,