Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом

38-летний Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз.

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова готовятся к появлению на свет первого общего ребенка. О беременности своей избранницы, с которой он вместе уже 4 года, Дмитрий сообщил в интервью РEOPLETALK.

Шепелев рассказал, что был невероятно счастлив, когда узнал о будущем пополнении в семье. Также телеведущий сравнил ощущения сейчас, и тогда, когда ожидал рождения первенца.

В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я почувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все последующие дни я прислушивался к себе, и конечно, сейчас, если сравнить с ожиданиями первенца, я чувствую себя более спокойно и уверено.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий и Екатерина воспитывают двоих детей от предыдущих отношений – 7-летнего сына от покойной Жанны Фриске – Платона, а также 7-летнюю дочь Ладу, от первого брака. Детей пара готовила к сообщению о появлении нового члена семьи.

Со слов Шепелева, сначала дети категорически были настроены, заявив, что им и так хорошо. Однако спустя несколько месяцев дети все-таки стали ждать появления малыша, и воспринимают это как новое приключение.

Напомним,