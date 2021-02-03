Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств: как не попасться на крючок

Эксклюзив 3 февраля 2021 15:30 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств: как не попасться на крючок
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале обратила внимание на нюанс, который может выдать злоумышленника.

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Начиная общение с харизматичным незнакомцем на сайте знакомств, легко потерять бдительность. Вот только по ту сторону экрана может находиться не горячий красавчик, а аферист, единственная цель которого – облапошить вас. Чтобы не попасться на крючок злоумышленника, важно внимательно следить за его поведением и прекращать общение при первом же тревожном колокольчике. Каким именно он может быть, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Если вы перешли общаться с новым знакомым в другой мессенджер, а на сайте знакомств он удалил вашу переписку – это плохой сигнал, ой плохой! – подчеркнула ведущая. – Скорее всего, он бережет свой аккаунт от того, чтобы его не забанили (если вы потом пожалуетесь на него сайту), а также прячет концы в воду, чтобы его не могли найти в случае разбирательств или расследования.

Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств / пресс-служба

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Елена-Кристина Лебедь советует всегда делать скриншоты анкет парней, с которыми вступаете в активную переписку. Не спешите удалять эти файлы – храните их на своем компьютере. Даже один скриншот может помочь выйти на преступника, тем более, сделать его совершенно не сложно.

Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» уже этой весной на Новом канале!

Напомним,

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