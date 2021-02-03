Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств: как не попасться на крючок
Эксклюзив 3 февраля 2021 15:30
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале обратила внимание на нюанс, который может выдать злоумышленника.
«Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.
Если вы перешли общаться с новым знакомым в другой мессенджер, а на сайте знакомств он удалил вашу переписку – это плохой сигнал, ой плохой! – подчеркнула ведущая. – Скорее всего, он бережет свой аккаунт от того, чтобы его не забанили (если вы потом пожалуетесь на него сайту), а также прячет концы в воду, чтобы его не могли найти в случае разбирательств или расследования.
Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств / пресс-служба
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Напомним,