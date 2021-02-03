Первые ласточки. Zависымые: третьему сезону сериалу – быть!
3 февраля 2021 03:00
Первые ласточки. Zависымые: третьему сезону сериалу – быть!
пресс-служба Нового канала
Сериал-антология Нового канала полюбился миллионам зрителей, что и предрешило судьбу его следующих сезонов.
Читайте такжеЯ думаю, что мы останемся друзьями: Полина Логунова – о непростых отношениях с супругомКак только зрители сериала «Перші ластівки. Zалежні» на Новом канале осмыслили все, что происходило в кадре, они стали задаваться одним и тем же вопросом: будет ли третий сезон? Ответ не заставил себя ждать (ну, почти): да, третьему сезону – быть!
Третий сезон «Перших ластівок» будет. Но когда – точно пока сказать не могу, – заинтриговала генеральный продюсер кино-сериального департамента Нового канала Саша Ткаченко в интервью сайту КП.
Саша Ткаченко и Алексей Гладушевский / пресс-служба
Все очень просто – группа, которая работает на «Перших ластівках», всегда хочет сделать максимум из того, что они могут в заданных рамках. Успех этого сериала в том, что у него есть шоураннер Женя Туник, который и пишет, и находится на площадке, то есть человек ведет весь проект от начала до конца, он его и мама, и папа, – считает Саша Ткаченко. – Женя весь процесс держит в голове – и это феноменально важно. Потому что чаще всего режиссеры проекты не пишут, не монтируют, от этого они и получаются некими детьми-беспризорниками.
Напомним,