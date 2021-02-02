Летиция Каста в четвертый раз станет мамой

Французская супермодель Летиция Каста готовится к приятным переменам в личной жизни.

На днях папарацци удалось подловить Летицию Касту во время прогулки по улицам Парижа. Благодаря их работе стало известно, что супермодель совсем скоро станет мамой.

Звезду застали врасплох возле парижской консерватории. 42-летней многодетной маме не удалось скрыть под повседневной одеждой свой уже заметно округлившийся животик. Ее фото украсило обложку издания «Voici».

Супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком / социальная сеть Instagram

Для Летиции этот ребенок станет четвертым. Это будет первый общий ребенок супермодели от 37-летнего французского актера и режиссера Луи Гарреля.

Также звезда воспитывает троих детей от двух предыдущих отношений: дочь Сатин от фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси.

Каста и ее нынешний супруг информацию о скором пополнении в семье пока не прокомментировали.

Напомним,