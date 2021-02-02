Летиция Каста в четвертый раз станет мамой

2 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Летиция Каста в четвертый раз станет мамой
Супермодель Летиция Каста
Fotobank / GettyImages

Французская супермодель Летиция Каста готовится к приятным переменам в личной жизни.

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На днях папарацци удалось подловить Летицию Касту во время прогулки по улицам Парижа. Благодаря их работе стало известно, что супермодель совсем скоро станет мамой.

Звезду застали врасплох возле парижской консерватории. 42-летней многодетной маме не удалось скрыть под повседневной одеждой свой уже заметно округлившийся животик. Ее фото украсило обложку издания «Voici».

Супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком / социальная сеть Instagram

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Для Летиции этот ребенок станет четвертым. Это будет первый общий ребенок супермодели от 37-летнего французского актера и режиссера Луи Гарреля.

Также звезда воспитывает троих детей от двух предыдущих отношений: дочь Сатин от фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси.

Каста и ее нынешний супруг информацию о скором пополнении в семье пока не прокомментировали. 

Напомним, 

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