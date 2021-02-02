Летиция Каста в четвертый раз станет мамой
Французская супермодель Летиция Каста готовится к приятным переменам в личной жизни.
Звезду застали врасплох возле парижской консерватории. 42-летней многодетной маме не удалось скрыть под повседневной одеждой свой уже заметно округлившийся животик. Ее фото украсило обложку издания «Voici».
Также звезда воспитывает троих детей от двух предыдущих отношений: дочь Сатин от фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси.
Каста и ее нынешний супруг информацию о скором пополнении в семье пока не прокомментировали.
Напомним,