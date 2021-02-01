Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына: семья объяснила свои действия

1 февраля 2021 13:20 Юлия Крутиева
Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына: семья объяснила свои действия
Члены британской королевской семьи
instagram.com/kensingtonroyal

6 мая 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын Арчи.

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В свидетельстве о рождении малыша в графе "Мама" значились оба имени матери – Рэйчел Меган. Однако спустя месяц Меган Маркл внесла изменения в документ. В обновленном свидетельстве о рождении Арчи, которое недавно опубликовало британское издание The Sun, в графе "Мама" значится лишь титул супруги принца Гарри – Ее королевское высочество герцогиня Сассексская.

В СМИ сразу же поползли слухи, что Меган это сделала специально, чтобы отличаться от герцогов Кембриджских, где Кейт Миддлтон значится в свидетельствах о рождении всех своих троих детей. Также было предположение, что Меган Маркл таким образом хотела отдать дань уважения матери своего супруга – принца Гарри. Ведь принцесса Диана везде использовала лишь титул – Ее королевское высочество принцесса Уэльская.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Fotobank / GettyImages

Однако представитель Меган Маркл опроверг все эти догадки и слухи. В официальном заявлении, опубликованном в издании Page Six, говорится:

Изменение имени в государственных документах в 2019 году было продиктовано дворцом, что подтверждается документами высокопоставленных официальных лиц. Этого не требовали ни Меган, герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл мечтают о втором ребенке. К сожалению, в июле месяце 2020 года супруги потеряли своего второго малыша. У Меган случился выкидыш.

Меган Маркл с принцем Гарри и сыном Арчи / instagram.com/sussexroyal

Напомним,

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