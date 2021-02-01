Виктор Павлик – о грядущем пополнении в семье: Нет того ветра в голове, мне хочется семейного очага

1 февраля 2021 12:40 Юлия Крутиева
Виктор Павлик – о грядущем пополнении в семье: Нет того ветра в голове, мне хочется семейного очага
Виктор Павлик с женой Екатериной
instagram.com/repyahovakate

В июне Виктор Павлик и Екатерина Репяхова станут родителями.

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Виктор Павлик не помнит, как молодая жена сообщила ему о грядущем пополнении, но надеется, что ребенок станет настоящим подарком для его супруги. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» певец назвал дату, когда снова станет отцом:

Бог так дал, что Катя по всем подсчетам должна рожать примерно на свой день рождения, 13 июня. Такой подарок маме. И я очень мечтаю, чтобы это было в один день, – говорит певец и добавляет, что в период карантина, когда концертная деятельность стала на паузу, именно его супруга Екатерина Репяхова стала кормильцем в их семье, – были запланированы несколько десятков концертов по Украине, туры, сделанные афиши под это, разосланы. Но есть расходы, которые сгорели. Я в своей жизни больше ничего не умею, ничего не делаю, у меня ничего нет, никакой недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов, поэтому другого прибыли кроме как давать концерты - нет. Ну а концертов нету. Поэтому, грубо говоря, без работы. Слава Богу, что Катя развивается как блогер. И это в определенной степени приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить. Благодаря Катиной блогерской работе много есть компаний, которые предлагают свои услуги по поводу кроватки, коляски или еще чего-то для ребенка, нужно было об этом все думать, а так мне легче. До рождения ребенка мы хотим успеть поехать куда-то отдохнуть, хочется немного тепла моря, солнца.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик признается, что в 55 лет более осознанно подошел к новости, о том, что снова скоро станет папой:

Я уже в таком возрасте, что ребенок, который у нас должен родиться, желанный и есть более серьезный подход и волнения. Чем я был моложе, тем больше было ветра в голове, тем больше я тогда гулял, концерты, друзья, пиво. На сегодняшний день нет того ветра в голове, мне хочется этого очага, так сказать, семейного.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Напомним,

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