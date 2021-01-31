Беременная жена Виктора Павлика призналась, что думает о домашних родах
31 января 2021 13:00
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram
Четвертая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова находится на пятом месяце беременности. Девушка вовсю делится с подписчиками подробностями интересного положения и рассказывает о подготовке к родам.
знаменитость призналась, что рожать первенца планирует в частном роддоме, а вот к практике домашних родов относится с осторожностью. По словам Екатерины, ей очень важно, чтобы на всякий случай рядом была реанимация.
Дома рожать я бы не хотела и не готова. Я доверяю врачам. Для меня очень важно, чтобы все-таки была реанимация (детская и взрослая), мне было бы спокойнее,– сообщила супруга музыканта.
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой / социальная сеть Instagram
Каждый сам решает, как ему лучше поступить, оценивать жизнь других я не хочу и не берусь. Каждый сам хозяин своей жизни,– заявила концертный директор Павлика.
Напомним,