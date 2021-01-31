Беременная жена Виктора Павлика призналась, что думает о домашних родах

31 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
Беременная жена Виктора Павлика призналась, что думает о домашних родах
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Четвертая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова находится на пятом месяце беременности. Девушка вовсю делится с подписчиками подробностями интересного положения и рассказывает о подготовке к родам.

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На днях знаменитость призналась, что рожать первенца планирует в частном роддоме, а вот к практике домашних родов относится с осторожностью. По словам Екатерины, ей очень важно, чтобы на всякий случай рядом была реанимация.

Дома рожать я бы не хотела и не готова. Я доверяю врачам. Для меня очень важно, чтобы все-таки была реанимация (детская и взрослая), мне было бы спокойнее,
– сообщила супруга музыканта.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой / социальная сеть Instagram

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Репяхова также высказала свое мнение касательно тех, кто решается на такой шаг. Этих женщин она не осуждает, ведь считает, что они осознанно приходят к такому выбору.

Каждый сам решает, как ему лучше поступить, оценивать жизнь других я не хочу и не берусь. Каждый сам хозяин своей жизни,
– заявила концертный директор Павлика.

Напомним,

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