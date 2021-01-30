Полуобнаженная Jerry Heil засветила в кадре упругие ягодицы

30 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Полуобнаженная Jerry Heil засветила в кадре упругие ягодицы
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Певица Jerry Heil показала откровенный снимок с фотосессии, который месяц не решалась публиковать.

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Несколько недель назад эксцентричная Jerry Heil пожаловалась на плоские ягодицы, однако подписчики засыпали артистку комплиментами и отметили ее самоиронию. После этого девушка, похоже, изменила мнение касательно своих форм. В микроблоге Яны появилось очень горячее фото.

Звезда опубликовала кадр из черно-белой фотосессии, где позирует в одном белье, демонстрируя на камеру упругую пятую точку. Черный лиф и трусики-стринги отлично подчеркнули фигуру исполнительницы.

Пандіти, знаєте, скільки наважувалася постити? Місяць! Назріває питання. Пошлість чи естетика?
‒ поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

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Поклонники были в восторге от фигуры Яны. Многие отметили, что на этом снимке нет ни намека на пошлость. Сама же певица добавила, что такие эффектные кадры получаются благодаря правильно подобранному ракурсу и хорошему фотографу.

Напомним,

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