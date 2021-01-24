Jerry Heil ошарашила поклонников огромными синяками на спине

Исполнительница и автор песен Jerry Heil заставила поклонников вздрогнуть.

Певица опубликовала в своем микроблоге фото без футболки, позируя спиной к камере. На теле артистки выделялись огромные круглые синяки и черная наклейка.

Звезда не объяснила, что с ней случилось, однако предоставила такую возможность своим подписчикам.

І настав день, і вона привела себе для фото в порядок. А ні, здалося. Хто шарить, що на спині?

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Фолловеры тут же принялись обсуждать новую публикацию знаменитости. Многие предположили, что такие последствия на спине могли оставить банки, которые используют для лечения спины. А черный «крест» на спине девушки ‒ кинезиотейп. Он обезболивает травмированный участок тела.

Нашлись и те, кто поспешил посмеяться над кумиром: «На спині цензура і сліди від смаженої лікарської ковбаси», «Хрестики-нолики», «Ти татуху собі бахнула на честь Х-фактора», «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи».

Впрочем, артистка подтвердила догадки поклонников. Она действительно занимается лечением спины: банки расщемляют зажимы, а стабилизирующий тейп использован для поддержания осанки.

Напомним,