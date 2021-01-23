Памела Андерсон рассказала, почему считает веганов лучшими любовниками
23 января 2021 15:00
Актриса Памела Андерсон
социальная сеть Instagram
Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон удивила громким заявлением в эфире программы "Доброе утро Британия!".
Читайте такжеДля дружбы нет расстояний: Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани ЛоракАктриса призналась, что более 30 лет придерживается растительной диеты, а также предпочитает выбирать мужчин с таким же образом жизни. Она убеждена, что именно веганы ‒ лучшие любовники.
Я вполне уверена в этом утверждении,– заявила Андерсон.
Модель пояснила, что такие выводы сделала исходя из научных фактов и личного опыта.
Холестерин в мясе, яйцах и молочных продуктах вызывает затвердение артерий (и не только). Он замедляет приток крови ко всем органам тела, а не только к сердцу. Вы можете улучшить общее состояние здоровья и увеличить выносливость в спальне, став веганом… Становясь веганом, мужчины любого возраста могут повысить свою сексуальную активность и снизить риск рака простаты,– добавила знаменитость.
Актриса Памела Андерсон / социальная сеть Instagram
Напомним,