Памела Андерсон рассказала, почему считает веганов лучшими любовниками

23 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Памела Андерсон рассказала, почему считает веганов лучшими любовниками
Актриса Памела Андерсон
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон удивила громким заявлением в эфире программы "Доброе утро Британия!".

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Актриса призналась, что более 30 лет придерживается растительной диеты, а также предпочитает выбирать мужчин с таким же образом жизни. Она убеждена, что именно веганы ‒ лучшие любовники.

Я вполне уверена в этом утверждении,
– заявила Андерсон.

Модель пояснила, что такие выводы сделала исходя из научных фактов и личного опыта.

Холестерин в мясе, яйцах и молочных продуктах вызывает затвердение артерий (и не только). Он замедляет приток крови ко всем органам тела, а не только к сердцу. Вы можете улучшить общее состояние здоровья и увеличить выносливость в спальне, став веганом… Становясь веганом, мужчины любого возраста могут повысить свою сексуальную активность и снизить риск рака простаты,
– добавила знаменитость.

Актриса Памела Андерсон / социальная сеть Instagram

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К слову, Памела в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных компаний. Помимо защиты животных, отказ от мяса и молочных продуктов помогает 46-летней актрисе заботиться о своем здоровье и следить за фигурой.

Напомним,

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