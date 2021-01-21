Кристина Риччи обвинила мужа в физическом насилии и запретила приближаться к сыну

Актриса Кристина Риччи поделилась шокирующими деталями брака с Джеймсом Хеердегеном.

Свадьба Кристины Риччи с Джеймсом Хеердегеном состоялась в 2013 году. За это время у супругов родился сын, которого они назвали Фредди. Но сейчас их брак оказался на грани.

Причина разногласий – насилие в семье. На днях звезда фильма «Семейка Адамс» призналась, что подверглась психологическому и физическому насилию со стороны Хеердегена.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген / Fotobank / GettyImages

Кристина заявила, что супруг постоянно ее избивал, плевал в лицо и эмоционально уничтожал. В качестве доказательств актриса предоставила фото своих рук, которые были покрыты ушибами.

Разногласия в семье Риччи и Хеердегена начались в конце 2019 года. Свидетелем одного из скандалов стал их сын. В том момент Джеймс кинул в супругу кофе и стул.

После этого инцидента актриса обратилась за помощью в правоохранительные органы и в судебном порядке получила орден, который запрещает Хеердегену приближаться к ней и сыну ближе, чем на 90 метров.

Сам Джеймс также подал иск на супругу. Его защита потребует у суда запрещающий ордер для Риччи «из-за ее насильственного поведения, вызванного злоупотреблением алкоголя и наркотиками».

Напомним,