Кристина Риччи обвинила мужа в физическом насилии и запретила приближаться к сыну
Актриса Кристина Риччи поделилась шокирующими деталями брака с Джеймсом Хеердегеном.
Причина разногласий – насилие в семье. На днях звезда фильма «Семейка Адамс» призналась, что подверглась психологическому и физическому насилию со стороны Хеердегена.
Кристина заявила, что супруг постоянно ее избивал, плевал в лицо и эмоционально уничтожал. В качестве доказательств актриса предоставила фото своих рук, которые были покрыты ушибами.
После этого инцидента актриса обратилась за помощью в правоохранительные органы и в судебном порядке получила орден, который запрещает Хеердегену приближаться к ней и сыну ближе, чем на 90 метров.
Сам Джеймс также подал иск на супругу. Его защита потребует у суда запрещающий ордер для Риччи «из-за ее насильственного поведения, вызванного злоупотреблением алкоголя и наркотиками».
Напомним,