Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины

4 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины
Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины
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Отношения - далеко не всегда простой процесс взаимодействия двоих людей друг с другом.

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И прежде, чем вы вступите с кем-либо в связь, выявите у себя в голове сразу несколько тезисов, о которых не стоит забывать. 

Люди делают много вещей по-разному

Да-да, мы не заточены под копирку. И поэтому далеко не всегда вас могут слушаться и потакать вашим желаниям. Важнее всего осознать, что это нормально. Вам не обязаны потакать. А вы не должны навязывать ваше мнение. На то мы все и разные люди. 

Помните о темах табу

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Не затрагивайте ваше прошлое, в котором фигурирует бывший. Не поливайте его грязью. Не пытайтесь заставить его вас жалеть. Чувство жалости уже само по себе несет исключительно деструктивный характер. Хотите построить крепкие отношения – говорите о настоящем, а не будущем и уж тем более прошлом. 

Не будьте мамочкой

Синдром мамочки никогда не красит молодую девушку, полную энергии и жизни. Помните о том, что мужчина уже жил с мамой большую часть жизни. И ищет он вовсе не ее молодую копию. Поэтому обязательно начните говорить с собой о том, что вы не должны подтирать сопли парню. Вы - оба равносильных партнера. Такие же отношения нужно и выстраивать: сильные, независимы и основанные на поддержке. 

Парень не читает ваши мысли

И намеки они уж тем более не понимают. Хотите сказать так, чтобы вас услышали – говорите коротко и по теме. Это может быть трудно сначала, но поверьте: такая привычка поможет вам не только реанимировать или наладить отношения, но еще и раскрепостит вас как личность. 

Напомним, 

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