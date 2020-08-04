Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины
Отношения - далеко не всегда простой процесс взаимодействия двоих людей друг с другом.
Люди делают много вещей по-разному
Да-да, мы не заточены под копирку. И поэтому далеко не всегда вас могут слушаться и потакать вашим желаниям. Важнее всего осознать, что это нормально. Вам не обязаны потакать. А вы не должны навязывать ваше мнение. На то мы все и разные люди.
Помните о темах табу
Не будьте мамочкой
Синдром мамочки никогда не красит молодую девушку, полную энергии и жизни. Помните о том, что мужчина уже жил с мамой большую часть жизни. И ищет он вовсе не ее молодую копию. Поэтому обязательно начните говорить с собой о том, что вы не должны подтирать сопли парню. Вы - оба равносильных партнера. Такие же отношения нужно и выстраивать: сильные, независимы и основанные на поддержке.
Парень не читает ваши мысли
И намеки они уж тем более не понимают. Хотите сказать так, чтобы вас услышали – говорите коротко и по теме. Это может быть трудно сначала, но поверьте: такая привычка поможет вам не только реанимировать или наладить отношения, но еще и раскрепостит вас как личность.
Напомним,