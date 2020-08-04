Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины

Что вам нужно знать об отношениях еще до того, как вы в них вступите: ТОП-4 истины

Отношения - далеко не всегда простой процесс взаимодействия двоих людей друг с другом.

Люди делают много вещей по-разному

И прежде, чем вы вступите с кем-либо в связь, выявите у себя в голове сразу несколько тезисов, о которых не стоит забывать.

Да-да, мы не заточены под копирку. И поэтому далеко не всегда вас могут слушаться и потакать вашим желаниям. Важнее всего осознать, что это нормально. Вам не обязаны потакать. А вы не должны навязывать ваше мнение. На то мы все и разные люди.

Помните о темах табу

Не будьте мамочкой

Не затрагивайте ваше прошлое, в котором фигурирует бывший. Не поливайте его грязью. Не пытайтесь заставить его вас жалеть. Чувство жалости уже само по себе несет исключительно деструктивный характер. Хотите построить крепкие отношения – говорите о настоящем, а не будущем и уж тем более прошлом.

Синдром мамочки никогда не красит молодую девушку, полную энергии и жизни. Помните о том, что мужчина уже жил с мамой большую часть жизни. И ищет он вовсе не ее молодую копию. Поэтому обязательно начните говорить с собой о том, что вы не должны подтирать сопли парню. Вы - оба равносильных партнера. Такие же отношения нужно и выстраивать: сильные, независимы и основанные на поддержке.

Парень не читает ваши мысли

И намеки они уж тем более не понимают. Хотите сказать так, чтобы вас услышали – говорите коротко и по теме. Это может быть трудно сначала, но поверьте: такая привычка поможет вам не только реанимировать или наладить отношения, но еще и раскрепостит вас как личность.

Напомним,