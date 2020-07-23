Тренды 2020: ТОП-3 стильных головных убора для города и пляжа

Больше не нужно разрываться сразу между двумя головными уборами. Достаточно приобрести один универсальный.

Соломенная шляпа

Стилисты успели анонсировать сразу три тресковых аксессуара на голову, которые пользуются особой популярностью в этом сезон.

Лучше отдавать предпочтение классическому варианту широкополой шляпы. Вишенкой на торте может стать контрастная лента, которая будет придавать образу большего интереса. Важно понимать: не стоит ждать пляжного сезона, чтобы продемонстрировать ваш вкус. Достаточно выйти в такой шляпе в город, чтобы заявить о своем стиле. Лучше всего сочетать такую шляпу с вещами в романтическом стиле: платьями, рубашками и шортами.

Панама

Кепи

Панама - новый тренд, который точно еще долго продержится в рядах наиболее популярных головных аксессуаров. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение панамам из более мягких тканей, которые не будут провоцировать солнечный удар. Также популярностью пользуются и классические широкополые панамки прямиком из 80-х.

Важно: не путайте с головным убором таксиста. Кепи - крутая деталь в образе, если суметь ее правильно сочетать с другими вещами. Стилисты советуют покупать убор в винтажном стиле а-ля парижская богема из середины двадцатого века. Однако, возможны и более современные комбинации - все будет зависеть от совокупного образа.

Напомним,