Тренды 2020: ТОП-3 стильных головных убора для города и пляжа
Больше не нужно разрываться сразу между двумя головными уборами. Достаточно приобрести один универсальный.
Соломенная шляпа
Лучше отдавать предпочтение классическому варианту широкополой шляпы. Вишенкой на торте может стать контрастная лента, которая будет придавать образу большего интереса. Важно понимать: не стоит ждать пляжного сезона, чтобы продемонстрировать ваш вкус. Достаточно выйти в такой шляпе в город, чтобы заявить о своем стиле. Лучше всего сочетать такую шляпу с вещами в романтическом стиле: платьями, рубашками и шортами.
Панама
Кепи
Важно: не путайте с головным убором таксиста. Кепи - крутая деталь в образе, если суметь ее правильно сочетать с другими вещами. Стилисты советуют покупать убор в винтажном стиле а-ля парижская богема из середины двадцатого века. Однако, возможны и более современные комбинации - все будет зависеть от совокупного образа.
Напомним,