Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом

Летние похолодания обычно оказываются куда более коварными, чем осенние.

Комбинезон

Следом за осенью идет зима , к которой все готовятся уже более основательно. А вот летнее кратковременное межсезонье часто вводит модниц в ступор. Предлагаем обратить внимание на следующие модные образы, которые точно вам придутся по душе.

Комбинезон - отличное решение для тех временных промежутков, когда температура предательски опускается сразу на 10 градусов. Вы можете выбирать сразу несколько моделей, учитывая ваши особенности фигуры. К примеру, для более стройных и подтянутых девушек отлично подойдет джинсовый комбинезон. А вот обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на трикотажную модель, которая не будет так откровенно акцентировать внимание на вашем силуэте.

Блейзер и шорты

Платье со свитером

Блейзер - отличный вариант верхней одежды, которая не возвращает нас сразу к осени, а дает еще больше пространства для внедрения летней бодрости. Шорты могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений: бермуды, велосипедки, клеш. Сочетать их лучше всего сразу с блейзером оверсайз. А дополнить образ можно как каблуками, так и кедами либо даже ботинками.

Похолодание еще не повод отказываться от любимых легких платьев. Важно только правильно сочетать его с утепленным вариантов свитера. Сделать это просто: достаточно надеть его поверх, выбрав предварительно модель в тон платью либо же контрастного оттенка.

Напомним,