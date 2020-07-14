Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом
Летние похолодания обычно оказываются куда более коварными, чем осенние.
Комбинезон
Комбинезон - отличное решение для тех временных промежутков, когда температура предательски опускается сразу на 10 градусов. Вы можете выбирать сразу несколько моделей, учитывая ваши особенности фигуры. К примеру, для более стройных и подтянутых девушек отлично подойдет джинсовый комбинезон. А вот обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на трикотажную модель, которая не будет так откровенно акцентировать внимание на вашем силуэте.
Блейзер и шорты
Платье со свитером
Похолодание еще не повод отказываться от любимых легких платьев. Важно только правильно сочетать его с утепленным вариантов свитера. Сделать это просто: достаточно надеть его поверх, выбрав предварительно модель в тон платью либо же контрастного оттенка.
Напомним,