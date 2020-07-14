Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом

14 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом
Тренды 2020: как одеться в прохладную погоду летом
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Летние похолодания обычно оказываются куда более коварными, чем осенние.

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Следом за осенью идет зима, к которой все готовятся уже более основательно. А вот летнее кратковременное межсезонье часто вводит модниц в ступор. Предлагаем обратить внимание на следующие модные образы, которые точно вам придутся по душе. 

Комбинезон 

Комбинезон - отличное решение для тех временных промежутков, когда температура предательски опускается сразу на 10 градусов. Вы можете выбирать сразу несколько моделей, учитывая ваши особенности фигуры. К примеру, для более стройных и подтянутых девушек отлично подойдет джинсовый комбинезон. А вот обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на трикотажную модель, которая не будет так откровенно акцентировать внимание на вашем силуэте. 

Блейзер и шорты

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Блейзер - отличный вариант верхней одежды, которая не возвращает нас сразу к осени, а дает еще больше пространства для внедрения летней бодрости. Шорты могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений: бермуды, велосипедки, клеш. Сочетать их лучше всего сразу с блейзером оверсайз. А дополнить образ можно как каблуками, так и кедами либо даже ботинками. 

Платье со свитером 

Похолодание еще не повод отказываться от любимых легких платьев. Важно только правильно сочетать его с утепленным вариантов свитера. Сделать это просто: достаточно надеть его поверх, выбрав предварительно модель в тон платью либо же контрастного оттенка. 

Напомним, 

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