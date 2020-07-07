Тренды 2020: какую обувь выбрать в этом сезоне

7 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какую обувь выбрать в этом сезоне
Тренды 2020: какую обувь выбрать в этом сезоне
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Обувь - важный атрибут для каждого человека. Особенно, летом, когда одежды становится на теле меньше, а возможностей рассмотреть получше каждую деталь образа - больше.

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Этот обувной сезон может похвастаться большой свободой выбора. Абсолютно точно каждая модница сможет найти то, что ей по душе

Мюли

Мюли не сдают своих позиций. Но если раньше в моде были стильные и современные модели, то уже этим летом дизайнеры предлагают обратить внимание на модели в стиле ретро. Скажите привет новым девяностым, которые пришли к нам, чтобы перевернуть модную индустрию заново. 

Платформа

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Важно понимать, что платформа не должна быть разной длины на обуви. Теперь в моде сплошная платформа, которая естественно будет поднимать всю ногу вверх, а не только тянуть стопу. Такие сандалии особенно тепло были восприняты среди поклонниц азиатского стиля одежды. И хоть до сих пор они считаются чем-то странным, дизайнеры все равно настоятельно рекомендуют обратить на эту модель внимание. 

Квадратный нос

Не сдает своих позиций и любимый тренд многих - квадратный нос. Такой вырез можно подобрать абсолютно у каждой модели обуви: от мюлей до сандалей и туфлей-лодочек. 

Вьетнамки

Забудьте о том, что эта обувь создана только для пляжа. В этом году вьетнамки врываются и в мир уличной моды. При этом они немного изменили свой внешний вид, поэтому у вас просто нет права не обратить внимание на модели на тонком каблуке либо из экокожи. 
Напомним, 

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