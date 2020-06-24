Тренды 2020: с чем сочетать кроп-топ
Кроп-топ - главный хит этого лета. Именно поэтому стилисты модных домов рекомендуют пристально присмотреться к такой универсальной вещице.
Юбка миди
Все больше модных домов склоняются к тому, что такое сочетание является одним из наиболее женственных и стильных. Главное - правильно подобрать длину как топа, так и юбки. При этом важно учитывать ваши внешние данные. Для девушек с более объемными бедрами подойдет джинсовая юбка топ, который будет только слегка оголять ваш животик. Он необязательно должен быть облегающим. Достаточно просто дать немного свободы и пространства ему.
Брюки
Бермуды
Такой вариант отлично впишется в офисную моду. Выберите длинные шорты из хлопка, которые бы свободно на вас висели. К ним лучше всего подобрать обувь на низком ходу. А затем - надеть топик, чтобы добавить образу перчинки.
Напомним,