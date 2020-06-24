Тренды 2020: с чем сочетать кроп-топ

Кроп-топ - главный хит этого лета. Именно поэтому стилисты модных домов рекомендуют пристально присмотреться к такой универсальной вещице.

Юбка миди

Но с чем же ее сочетать? Стилисты позаботились и об этом, предложив сразу три возможных варианта сочетания кроп-топа. Предлагаем изучить их просто сейчас.

Все больше модных домов склоняются к тому, что такое сочетание является одним из наиболее женственных и стильных. Главное - правильно подобрать длину как топа, так и юбки. При этом важно учитывать ваши внешние данные. Для девушек с более объемными бедрами подойдет джинсовая юбка топ, который будет только слегка оголять ваш животик. Он необязательно должен быть облегающим. Достаточно просто дать немного свободы и пространства ему.

Брюки

Бермуды

Идея сочетать подобным образом брюки и топ не новая. Однако цикличность моды и трендов снова возвращают нас к этому интересному тандему вещей. Многие трендсеттеры яро поддерживают этот тренд, ссылаясь на утонченный минимализм. Лучше всего сочетать подобный однотонный топ с однотонным низом.

Такой вариант отлично впишется в офисную моду. Выберите длинные шорты из хлопка, которые бы свободно на вас висели. К ним лучше всего подобрать обувь на низком ходу. А затем - надеть топик, чтобы добавить образу перчинки.

Напомним,