Как минимизировать стресс на работе: ТОП-3 эффективных совета

Стресс на рабочем месте - весьма распространенное явление среди большинства работников. Вместе с тем с появлением пандемии уровень тревожности у многих еще более вырос.

Грамотный режим сна

Избавиться от стресса на рабочем месте - важный шаг к ментальному здоровью и ощущению гармонии внутри. Предлагаем узнать, как же этого достичь.

В 50% мы испытываем стресс из-за плохого режима сна. Обычно это связано с поздним отходом ко сну и ранним подъемом. Регулярное подобное обращение с организмом может негативно сказаться на всей нервной системе организма. Именно поэтому важно выстроить здоровый режим сна. Диетологи советуют засыпать в промежутке между 22-23. А просыпаться чуть раньше - около 6-7. Такой полноценный сон поможет минимизировать стресс и повысить продуктивность работы.

Пейте много воды

Чаще разминайтесь

Кстати, вода может также помочь избавиться от состояния стресса и перманентной тревожности. Хоть мы и знаем о ее полезных свойствах, но далеко не всегда следуем этим советам. Предлагаем вернуться к дневной норме воды в 1,5 литра. Обязательно носите в сумке бутылку, а также храните ее на вашем рабочем месте. Регулярное потребление воды поможет вам чувствовать себя бодрее и энергичнее.

Работа в офисе либо на дому способствует длительному сидению на одном месте. Это плохо сразу и для спины, и для тела в общем, а также для нашей нервной системы. Дело в том, что та обычно очень напряжена, если вы без перерывов испытываете ее на прочность. Лучше завести себе за правило каждые полчаса вставать со стула и разминаться хотя бы 5 минут. Это поможет сбросить напряжение и почувствовать себя более легко.

Напомним,