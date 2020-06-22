Как минимизировать стресс на работе: ТОП-3 эффективных совета

22 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как минимизировать стресс на работе: ТОП-3 эффективных совета
Как минимизировать стресс на работе: ТОП-3 эффективных совета
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Стресс на рабочем месте - весьма распространенное явление среди большинства работников. Вместе с тем с появлением пандемии уровень тревожности у многих еще более вырос.

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Избавиться от стресса на рабочем месте - важный шаг к ментальному здоровью и ощущению гармонии внутри. Предлагаем узнать, как же этого достичь.  

Грамотный режим сна

В 50% мы испытываем стресс из-за плохого режима сна. Обычно это связано с поздним отходом ко сну и ранним подъемом. Регулярное подобное обращение с организмом может негативно сказаться на всей нервной системе организма. Именно поэтому важно выстроить здоровый режим сна. Диетологи советуют засыпать в промежутке между 22-23. А просыпаться чуть раньше - около 6-7. Такой полноценный сон поможет минимизировать стресс и повысить продуктивность работы. 

Пейте много воды

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Кстати, вода может также помочь избавиться от состояния стресса и перманентной тревожности. Хоть мы и знаем о ее полезных свойствах, но далеко не всегда следуем этим советам. Предлагаем вернуться к дневной норме воды в 1,5 литра. Обязательно носите в сумке бутылку, а также храните ее на вашем рабочем месте. Регулярное потребление воды поможет вам чувствовать себя бодрее и энергичнее. 

Чаще разминайтесь 

Работа в офисе либо на дому способствует длительному сидению на одном месте. Это плохо сразу и для спины, и для тела в общем, а также для нашей нервной системы. Дело в том, что та обычно очень напряжена, если вы без перерывов испытываете ее на прочность. Лучше завести себе за правило каждые полчаса вставать со стула и разминаться хотя бы 5 минут. Это поможет сбросить напряжение и почувствовать себя более легко. 

Напомним, 

 

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