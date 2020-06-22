Как минимизировать стресс на работе: ТОП-3 эффективных совета
Стресс на рабочем месте - весьма распространенное явление среди большинства работников. Вместе с тем с появлением пандемии уровень тревожности у многих еще более вырос.
Грамотный режим сна
В 50% мы испытываем стресс из-за плохого режима сна. Обычно это связано с поздним отходом ко сну и ранним подъемом. Регулярное подобное обращение с организмом может негативно сказаться на всей нервной системе организма. Именно поэтому важно выстроить здоровый режим сна. Диетологи советуют засыпать в промежутке между 22-23. А просыпаться чуть раньше - около 6-7. Такой полноценный сон поможет минимизировать стресс и повысить продуктивность работы.
Пейте много воды
Чаще разминайтесь
Работа в офисе либо на дому способствует длительному сидению на одном месте. Это плохо сразу и для спины, и для тела в общем, а также для нашей нервной системы. Дело в том, что та обычно очень напряжена, если вы без перерывов испытываете ее на прочность. Лучше завести себе за правило каждые полчаса вставать со стула и разминаться хотя бы 5 минут. Это поможет сбросить напряжение и почувствовать себя более легко.
Напомним,
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